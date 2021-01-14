Киев отреагировал на решение ЕСПЧ по Крыму

Москве пригрозили дорогой ценой за воссоединение с полуостровом

Победой Украины пытаются представить киевские власти решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по иску Украины к России по поводу Крыма.

По словам министра юстиции Незалежной Дениса Малюськи, согласие ЕСПЧ начать рассматривать жалобу Киева по существу не только дает возможность доказать "преступное поведение РФ", но и послать "мощный месседж" о том, что крымский вопрос остается приоритетом как украинской, так и европейской политики.

Главе Минюста вторит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. На брифинге в Киеве 14 декабря он заявил, что решение ЕСПЧ – это очередной шаг для подтверждения позиции Незалежной.

"Это победа Украины. Это важный шаг на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против Украины. И с каждым шагом цена этой ответственности будет расти",

– цитирует Кулебу "Европейская правда". На том, что ЕСПЧ лишь принял жалобу Украины к рассмотрению, да и то частично, украинские власти предпочли не акцентировать внимание.

Ранее стало известно, что суд в Страсбурге намерен оценить, соответствуют ли действительности представленные Украиной обвинения о нарушении прав человека в Крыму после его воссоединения с Россией. При этом некоторые обвинения судьи сразу отказались принимать во внимание.