В провокации против России заподозрили третье государство

Инициированный ВМС Греции досмотр грузового судна "Адлер" в России многие назвали провокацией. В частности, такое мнение высказывал российский экс-сенатор Франц Клинцевич. Однако оснований паниковать на этот счет нет – греческие военные имели на это право, но Россия при этом смогла "утереть им нос", считает военный обозреватель Виктор Баранец. Тем не менее, полагает он, в НАТО неспроста решились на такие действия.

Баранец объясняет, что согласно специальному постановлению Совета безопасности ООН в некоторых случаях можно досматривать судна в территориальных водах того или иного государства – такое же право, к слову, есть и у России.

"В данном случае есть еще и другое постановление, правовой документ, утвержденный ЕС. Но обязательная оговорка: все это – с согласия капитана судна, если гражданского касается, или с разрешения командира военного корабля", – поясняет он в беседе с телеканалом "360".

Подобный запрос капитану "Адлера" поступал, он дал на него согласие, поэтому греки действовали в рамках законодательства.

Однако, отмечает эксперт, России удалось "утереть нос" войскам НАТО, доказав, что никакого оружия на борту не имеется.

"Если мы хотим накалить ситуацию в отношениях России и Греции, то мы, конечно, должны распускать слюни и возмущаться... В данном случае никакого ЧП нет", – отметил он.

Баранец полагает, что ВМС Греции совершить такую выходку "наускивала" разведка США, которая пыталась рассорить Афины и Москву. Они передали данные о якобы перевозке кораблем боеприпасов и отрядов специального назначения в Ливию.