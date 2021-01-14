Кто направил спецназ НАТО на российское судно: появились предположения

Кто направил спецназ НАТО на российское судно: появились предположения
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В провокации против России заподозрили третье государство

Инициированный ВМС Греции досмотр грузового судна "Адлер" в России многие назвали провокацией. В частности, такое мнение высказывал российский экс-сенатор Франц Клинцевич. Однако оснований паниковать на этот счет нет – греческие военные имели на это право, но Россия при этом смогла "утереть им нос", считает военный обозреватель Виктор Баранец. Тем не менее, полагает он, в НАТО неспроста решились на такие действия. 

Баранец объясняет, что согласно специальному постановлению Совета безопасности ООН в некоторых случаях можно досматривать судна в территориальных водах того или иного государства – такое же право, к слову, есть и у России. 

"В данном случае есть еще и другое постановление, правовой документ, утвержденный ЕС. Но обязательная оговорка: все это – с согласия капитана судна, если гражданского касается, или с разрешения командира военного корабля", – поясняет он в беседе с телеканалом "360". 

Подобный запрос капитану "Адлера" поступал, он дал на него согласие, поэтому греки действовали в рамках законодательства. 

Однако, отмечает эксперт, России удалось "утереть нос" войскам НАТО, доказав, что никакого оружия на борту не имеется. 

"Если мы хотим накалить ситуацию в отношениях России и Греции, то мы, конечно, должны распускать слюни и возмущаться... В данном случае никакого ЧП нет", – отметил он. 

Баранец полагает, что ВМС Греции совершить такую выходку "наускивала" разведка США, которая пыталась рассорить Афины и Москву. Они передали данные о якобы перевозке кораблем боеприпасов и отрядов специального назначения в Ливию. 

Роман ИГНАТОВ

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