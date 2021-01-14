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Официальная представительница МИД Мария Захарова не смогла
обойти вниманием развернувшуюся в Америке скандальную ситуацию с блокировкой
аккаунтов пока еще главнокомандующего страны Дональда Трампа.
На своей странице в "Фейсбук" дипломат подчеркнула, что считает такие действия IT-гигантов "ядерным взрывом в киберсреде".
Последствия такого подхода могут быть сокрушительными. Во-первых, многие задумаются о том, чтобы отдать свое предпочтение так называемому "Даркнету". Также карты в руки получили сторонники жесткой цензуры, передает слова дипломата издание "Свободная пресса".
К слову, недавно Захарова заметила, что Россия стала для американцев главным источником достоверной информации о ситуации в США.
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