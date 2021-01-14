Такие подходы перечеркивают все демократические ценности Запада

Официальная представительница МИД Мария Захарова не смогла обойти вниманием развернувшуюся в Америке скандальную ситуацию с блокировкой аккаунтов пока еще главнокомандующего страны Дональда Трампа.



На своей странице в "Фейсбук" дипломат подчеркнула, что считает такие действия IT-гигантов "ядерным взрывом в киберсреде".

Последствия такого подхода могут быть сокрушительными. Во-первых, многие задумаются о том, чтобы отдать свое предпочтение так называемому "Даркнету". Также карты в руки получили сторонники жесткой цензуры, передает слова дипломата издание "Свободная пресса".

К слову, недавно Захарова заметила, что Россия стала для американцев главным источником достоверной информации о ситуации в США.