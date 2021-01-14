"Ядерный взрыв": Захарова высказалась об интернет-бойкоте Трампу

Такие подходы перечеркивают все демократические ценности Запада

Официальная представительница МИД Мария Захарова не смогла обойти вниманием развернувшуюся в Америке скандальную ситуацию с блокировкой аккаунтов пока еще главнокомандующего страны Дональда Трампа.

На своей странице в "Фейсбук" дипломат подчеркнула, что считает такие действия IT-гигантов "ядерным взрывом в киберсреде".

Последствия такого подхода могут быть сокрушительными. Во-первых, многие задумаются о том, чтобы отдать свое предпочтение так называемому "Даркнету". Также карты в руки получили сторонники жесткой цензуры, передает слова дипломата издание "Свободная пресса".

К слову, недавно Захарова заметила, что Россия стала для американцев главным источником достоверной информации о ситуации в США.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Польша раскрыла маневры Германии в пользу "Северного потока-2"

Берлин обвинили действиях против европейских партнеров

Ситуация непредсказуемая: Путин о "британском" штамме коронавируса

Глава государства призвал сохранять коечный фонд

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей