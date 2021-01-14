Американцы обнаружили использование своего оборудования иностранными шпионами

Вашингтон усилил контроль за экспортом американских технологий, чтобы они не попали в руки иностранных военных и разведчиков, в том числе из России. Об этом говорится в заявлении Минторговли США.



"Мы не можем позволить иностранным организациям сферы военной разведки наших противников в Китае, на Кубе, в России, Венесуэле и Иране <...> извлекать выгоду из технологий или служб США для поддержки дестабилизирующей деятельности", – сказал глава ведомства Уилбур Росс.

Отмечается, что новые меры контроля не позволят американцам поддерживать определенные зарубежные службы военной разведки, например, путем посредничества при продаже предметов иностранного происхождения или предоставления услуг по техобслуживанию, ремонту или капремонту.

Также расширяются требования в отношении лицензий на экспорт, реэкспорт и передачу (внутри страны) на конечное использование и конечных пользователей военной разведки в КНР, РФ и Венесуэле.

"Эти новые строгие меры контроля не позволят Управлению разведки Китая и ГРУ России использовать американские технологии и услуги для поддержки шпионажа, сбора разведданных и операций, а также другой деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности США", – добавил Росс.





