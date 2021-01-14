На Украине заговорили о "компромиссах" по Крыму

На Украине заговорили о "компромиссах" по Крыму
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-глава Незалежной считает, что власти страны не хотели лишать воды население полуострова

Москве и Киеву необходимо договариваться по вопросу Крыма для разрешения всех противоречий между Россией и Украиной. Об этом заявил первый президент Незалежной Леонид Кравчук в эфире радиостанции НСН.

Бывший лидер нации уверен, что лишь путем переговоров и компромиссов можно урегулировать конфликты и проблемы.

"Например, вопрос с поставкой воды. Украина не хотела бы искусственно создавать какие-то сложности", – сказал пан Кучма, умолчав, что именно киевский режим перекрыл Северо-Крымский канал, поставлявший до лета 2014 года днепровскую воду на полуостров.

Зато политик отметил, что уже семь лет не удается разрешить вооруженный конфликт в Донбассе. При этом он считает, что и власти Незалежной не во всем правы.

"Но Украина готова к компромиссам. В формате диктата, обвинений и требований к Украине никакие договоренности неосуществимы. Это дорога в глухой угол", – подчеркнул Леонид Макарович.

По словам первого президента, мировое сообщество не признало добровольным воссоединение Крыма с Россией и призвал Москву к ответу.

Ранее сегодня в Киеве истеблишмент и СМИ возбудились из-зарешения Страсбургского суда оценить, соответствуют ли действительности представленные украинской стороной обвинения о якобы нарушениях прав человека на полуострове после "Крымской весны". Власти Незалежной назвали это "победой".

В свою очередь в Москве констатировали, что в ЕСПЧ признали Крым российской территорией, отказав Киеву в рассмотрении вопроса о законности присоединения региона к РФ с точки зрения международного права.  

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Польша раскрыла маневры Германии в пользу "Северного потока-2"

Берлин обвинили действиях против европейских партнеров

Ситуация непредсказуемая: Путин о "британском" штамме коронавируса

Глава государства призвал сохранять коечный фонд

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей