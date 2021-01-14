Экс-глава Незалежной считает, что власти страны не хотели лишать воды население полуострова

Москве и Киеву необходимо договариваться по вопросу Крыма для разрешения всех противоречий между Россией и Украиной. Об этом заявил первый президент Незалежной Леонид Кравчук в эфире радиостанции НСН.

Бывший лидер нации уверен, что лишь путем переговоров и компромиссов можно урегулировать конфликты и проблемы.

"Например, вопрос с поставкой воды. Украина не хотела бы искусственно создавать какие-то сложности", – сказал пан Кучма, умолчав, что именно киевский режим перекрыл Северо-Крымский канал, поставлявший до лета 2014 года днепровскую воду на полуостров.

Зато политик отметил, что уже семь лет не удается разрешить вооруженный конфликт в Донбассе. При этом он считает, что и власти Незалежной не во всем правы.



"Но Украина готова к компромиссам. В формате диктата, обвинений и требований к Украине никакие договоренности неосуществимы. Это дорога в глухой угол", – подчеркнул Леонид Макарович.

По словам первого президента, мировое сообщество не признало добровольным воссоединение Крыма с Россией и призвал Москву к ответу.

Ранее сегодня в Киеве истеблишмент и СМИ возбудились из-зарешения Страсбургского суда оценить, соответствуют ли действительности представленные украинской стороной обвинения о якобы нарушениях прав человека на полуострове после "Крымской весны". Власти Незалежной назвали это "победой".

В свою очередь в Москве констатировали, что в ЕСПЧ признали Крым российской территорией, отказав Киеву в рассмотрении вопроса о законности присоединения региона к РФ с точки зрения международного права.

