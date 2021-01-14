Появились слухи об отставке Набиуллиной

Появились слухи об отставке Набиуллиной
Эльвира Набиуллина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В настоящее время проводится пиар-кампания "нового" главы ЦБ

Председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной подготовили замену. С таким утверждением выступил анонимный телеграм-канал "Банкста". Его источники сообщают, что новым шефом финансового регулятора страны якобы станет первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

Отмечается, что со смещением Набиуллиной с должности "согласны практически все". Загвоздка была лишь в том, кому доверить руководство такого важного поста.

Сейчас проводится "активная пиар-кампания" Скоробогатовой. Она уже объявила в СМИ свои планы по созданию в России пяти центров аналогичных Силиконовой долины, по запуску ипотеки на блокчейн-платформе и цифрового рубля. Последние прожекты должны вызывать симпатию у "увлеченного цифровыми технологиями" премьер-министра Михаила Мишустина и президента Владимира Путина, говорится в сообщении канала.

Авторы аккаунта утверждают, что в настоящее время зампред старательно дистанцируется от своей руководительницы, на которую вскоре можно будет "повесить все провалы и огрехи главного банка страны".

Напомним, Набиуллина возглавила ЦБ РФ в июне 2013-ом. До этого год работала в администрации президента, была помощником Путина. В январе 2017-го журнал The Banker назвал Набиуллину лучшим председателем центробанка года в Европе.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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