Пушков предрек команде Байдена досрочную отставку "бумерангом"

Пушков предрек команде Байдена досрочную отставку "бумерангом"
Джо Байден. Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеCМИ: ультраправые экстремисты готовят Байдену кровавый сюрприз
Политик уверен, что команда демократа столкнется с последствиями, которые уготовила для своего противника

Вынесение решения об импичменте действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа возымеет последствия, заявил сенатор Алексей Пушков. По словам российского политика, команда избранного лидера Джозефа Байдена столкнется с аналогичными последствиями.

Ранее член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что намерена вынести на обсуждение вопрос досрочной отставки Байдена через день после его инаугурации.

Как отметил сенатор, действия демократов, превративших импичмент главы государства в самую обыкновенную процедуру, вернутся к администрации избранного лидера "бумерангом", так как поддерживающая Трампа часть палаты представителей взялась за подготовку к снятию Байдена за коррумпированную деятельность.

Тем не менее, отметил Пушков в своем телеграм-канале, до выборов в Конгресс, которые должны состояться через два года, провести импичмент против Байдена не представляется возможным: в настоящее время большинство голосов в палате представителей принадлежит демократам. Если республиканская партия сможет преодолеть разрыв, то администрации Байдена грозит досрочное прекращение полномочий, передает URA.RU.

14 января палата представителей вынесла Трампу второй импичмент. До этого подобное решение было принято в 2019 году, однако тогда Сенат отклонил решение демократов.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Бумерангом? А че не принципом сливного бачка в унитазе? Вроде больше подходит :-)
1
новости партнеров
По теме

Крым призвал Украину к ответу за водную блокаду

Парламентарий отметил, что разбирательства в суде по правам человека вокруг полуострова не должны быть однобокими

CМИ: ультраправые экстремисты готовят Байдену кровавый сюрприз

Соединенным Штатам грозит волна вооруженных беспорядков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей