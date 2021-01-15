Крым призвал Украину к ответу за водную блокаду

Крым призвал Украину к ответу за водную блокаду
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Парламентарий отметил, что разбирательства в суде по правам человека вокруг полуострова не должны быть однобокими

Украинская сторона должна выступить в Европейском суде по правам человека с объяснением устроенной водной блокады Крыма. Такое мнение выразил Ефим Фикс, занимающий должность вице-спикера в парламенте республики.

Ранее в ЕСПЧ частично признали приемлемой жалобу украинской стороны против России за воссоединение полуострова с остальной частью РФ, решив продолжить рассматривать претензии Киева. Суд намерен выяснить подлинность нарушений прав человека в регионе в период с 2014 по 2015 годы, на которых настаивает Украина.

Парламентарий напомнил, что украинская сторона лишила полуостров водоснабжения, перекрыв Северо-Крымский канал. Это же решение, убежден Фикс, Киев должен объяснить в судебном порядке.

Депутат отметил, что украинская сторона обязана предстать перед судом и за энергоблокаду полуострова, устроенную несколько лет назад в отношении крымчан. По этой причине для украинской администрации было бы довольно логичным шагом подать на самих себя жалобу в ЕСПЧ, заявил вице-спикер в интервью РИА Новости.

Ранее глава Минюста Украины Денис Малюська заявил, что украинская сторона пытается представить своей победой решение ЕСПЧ по Крыму. Министр выразил уверенность в том, что принятие жалобы Киева в ЕСПЧ стало возможностью доказать "преступное поведение" российской стороны.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
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А тебя гомодрил, что ниже, наденут очком на стеллу вашу, на площади которая, что бы кукарекал, петушара
Песков
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Гость
Ответ обезьянам будет такой что очень им будет плохо, и кипешь начнется-майдаун+диорея 100% у всех сразу.
Возьми направление на лоботомию , пора вату заменить.
Песков
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Фикс дебил. За окупириванные територий ответствнность несет окупант , то еть федераска.
Гость
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Ответ обезьянам будет такой что очень им будет плохо, и кипешь начнется-майдаун+диорея 100% у всех сразу.
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