Президент Эстонии рассказала о главном страхе перед Россией

Президент Эстонии рассказала о главном страхе перед Россией
Керсти Кальюлайд. Фото: Li Muzi/Xinhua/www.globallookpress.com
Таллин уверен, что Москва будет выходить из шаткого положения в геополитическом пространстве неожиданными методами

Влияние России как мировой державы на геополитический порядок ослабевает, что повышает риск ее непредсказуемости в балтийском регионе. Соответствующее заявление сделала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

По словам главы государства, Москва отдает себе отчет в упадке российской экономики и сокращении ее роста.

"Это уже нельзя назвать современной экономикой. В ближайшие 10-20 лет опасность и непредсказуемость Россиии увеличатся, так как окно возможностей в международной политике для нее закрывается", – убеждена Кальюлайд.

Эстонский лидер добавила, что именно по этой причине Москва займется поиском "быстрых, дешевых и непредсказуемых способов" исправить положение в самые короткие сроки.

"Никто не мог догадаться о событиях в Грузии и на Украине. Никто не мог предсказать события в Солсбери", – высказала мнение президент Эстонии в интервью MTV Uutiset.

Кальюлайд также добавила, что РФ задействует "нетрадиционные средства", которые, по ее мнению, Кремль начнет применять для попытки изменения мирового порядка на основе собственных интересов.

Стоит отметить, что схожее заявление Кальюлайд уже делала в прошлом году, заявив об "экономической слабости" России.

Егор МАЛКОВ

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Гостяра
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Из элитного курорта и центра культуры времен СССР , Эстония превратилась в глубокую провинцию ЕС и одну из наиболее вымирающих наций - вот и пусть радуются достигнутому ''прогрессу''...
Гость
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Кризис всё расставить на свои места. Эстооонские бьюти-блогеры и фэшн-мейкеры окажутся никому не нужными, а дотации Гейропа платить перестанет. Ну а в России всегда полагались на свои силы и ресурсы - пена Гробостройки уже почти спала и мы вышли из смутного времени практически без потерь. Мочи козлов!
Гость
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Смешно. :))))
Это не она недавно утверждала, что штурм Капитолия и бунты - это признак развитой демократии и растущего экономического могущества США?
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