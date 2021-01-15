Уничтожить репутацию России: Минюст Украины озвучил главную цель Киева

Уничтожить репутацию России: Минюст Украины озвучил главную цель Киева
Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
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Власти Незалежной намерены наказать Москву за все "преступления"

Иск украинской стороны против России в ЕСПЧ связан с "репрессиями и преследованиями" российской стороны в отношении тех, кто выступает против воссоединения полуострова с остальной частью РФ. Такое заявление сделал министр юстиции Незалежной Денис Малюська.

По словам украинского госслужащего, Москва якобы систематически нарушает права человека в Крыму посредством "административной практики", ссылаясь на верховенство своих законов перед юрисдикцией ЕСПЧ.

Тем не менее, добавил министр, украинская администрация не строит иллюзий в отношении Крыма, осознавая, что российская сторона не станет рассматривать вопрос о "возвращении" полуострова, отмечает "Свободная Пресса".

"Но Россия должна понести максимальный вред, максимально ответить за преступления, которые она совершила", – заявил Малюська в интервью украинскому Би-Би-Си.

Глава Минюста уточнил, что Киев пытается подорвать репутацию России как сверхдержавы, обладающей авторитетом на международной арене. По этой причине важно доказать обратное, основываясь на судебных решениях уважаемых и легитимных структур.

"Максимум, который мы сейчас можем достичь юридическими мерами – наносить России репутационные удары. Но, поверьте, это также разрушает мифологию, которую создает РФ. Это наша главная цель ", - добавил министр.

Ранее Малюська назвал победой рассмотрение украинского иска к РФ в Европейском суде по правам человека.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
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Гость
Куев, однако, от Великого Новгорода произошёл
Этого в вашей куево-могильной академии не преподают - зачем бандерлогам знания7 им гиляку в лапу и банан в <цензура>
Слушай тупой и ущербный!
Я вас понимаю, что вы до опупения хотите быть впереди планеты всей.
По этому и пытаетесь переписать историю.
Но как бы пытались перевернуть, переписать, переврать и исказить историю но в 988 г. в Крымском Херсонесе крестился Киевский Князь Владимир но никак не Московский, а до создания вашей Москвы тоже Киевским князем Долгоруким оставалось около 200 лет.
А в «Повести временных лет» Киев в устах князя Олега Вещего от 882 год. называется Матерью городов русских («мати градомъ руским»).
Уймись!
Ни о каком Новгороде и речи не идет!
СТОП украинский нацист.
Ответить
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Какое воссоединение?
Это самое настоящее наглое воровство глупых россиян Крыма у Украины.
А глупых потому как они до сих пор понять, что они произошли от Киевской Руси.
А М. В. Ломоносова прежде чем написать в 1755 г «Российскую грамматику» сначала учился в Киево-Могилянской академии в 1734-1735 годах.
Россияне опускают себя ниже плинтуса по сколько плюют в то место, откуда сами произошли и откуда их крестили.
Украинцы россиян родили, крестили, они их и отпоют и похоронят!
Какие же вы убогие... Вы провинция, один из регионов Руси, и никак не прародитель :) Украинцы россиян родили - это вообще шедевр. Вы даже не осознаете собственной тупости. В один из периодов Киев был политическим центром Руси, не более того. Кстати, вы, ушлепки ущербные, никакого отношения к собственно русскому Киеву не имеете. Это как итальянцы себя потомками римлян вдруг считать начнут. И уркаины никакой не было до начала 20 века. Была отколовшаяся часть Руси одно время (или части), то под поляками, то под Австровенгрией. Это вы - выродившиеся русские , манкурты убогие, ошметок гниющий.
Вася Тряпкин
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Терпилы и неудачники не в моде в мире. А ваши свиновизги уже Европейцев раздражают.
Иван
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Ну да ,а Россия молча сглатывает действия этих прохиндеев,не выставляя встречных исков за блокаду Донбасса и Крыма,за запрет русского языка и т.д. В ответ наращивает торговлю,обеспечивает продуктами жизнедейтельности ярых врагов,можно это каким то образом объяснить?
Гость
Ответить
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Какое воссоединение?
Это самое настоящее наглое воровство глупых россиян Крыма у Украины.
А глупых потому как они до сих пор понять, что они произошли от Киевской Руси.
А М. В. Ломоносова прежде чем написать в 1755 г «Российскую грамматику» сначала учился в Киево-Могилянской академии в 1734-1735 годах.
Россияне опускают себя ниже плинтуса по сколько плюют в то место, откуда сами произошли и откуда их крестили.
Украинцы россиян родили, крестили, они их и отпоют и похоронят!
Это Вас гложет обида оплеванного человека. Расслабьтесь и получайте удовольствие
Гость
Ответить
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Какое воссоединение?
Это самое настоящее наглое воровство глупых россиян Крыма у Украины.
А глупых потому как они до сих пор понять, что они произошли от Киевской Руси.
А М. В. Ломоносова прежде чем написать в 1755 г «Российскую грамматику» сначала учился в Киево-Могилянской академии в 1734-1735 годах.
Россияне опускают себя ниже плинтуса по сколько плюют в то место, откуда сами произошли и откуда их крестили.
Украинцы россиян родили, крестили, они их и отпоют и похоронят!
Куев, однако, от Великого Новгорода произошёл
Этого в вашей куево-могильной академии не преподают - зачем бандерлогам знания7 им гиляку в лапу и банан в <цензура>
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Ответить
Какое воссоединение?
Это самое настоящее наглое воровство глупых россиян Крыма у Украины.
А глупых потому как они до сих пор понять, что они произошли от Киевской Руси.
А М. В. Ломоносова прежде чем написать в 1755 г «Российскую грамматику» сначала учился в Киево-Могилянской академии в 1734-1735 годах.
Россияне опускают себя ниже плинтуса по сколько плюют в то место, откуда сами произошли и откуда их крестили.
Украинцы россиян родили, крестили, они их и отпоют и похоронят!
Федор
Ответить
Народ Украины за все свои беды с 1991 года должен сказать спасибо своим бандерофашистам,а не России !!!
Гость
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Какая-то малюська, наверное, Моська, знать она сильна уж коли лает на Слона.
Гость
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Са мый Бомьшой вред Украине нанес Ленин разбавив Пролетариатом и и3 четверти террито рии прибавив
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