В Сети нелестно отозвались о позиции Стокгольма по отношению к Москве

Жители Швеции негативно оценили серию видеороликов Минобороны "Когда начнется война", высмеяв ведомство за выстраивание образа России как главного противника в возможном военном противостоянии.

Так, авторы ролика указали Соединенные Штаты союзником королевства, в то время как российская сторона с Китаем оказались по ту сторону баррикад. В видеоряде были использованы многочисленные отсылки к давнему противостоянию США с Советским Союзом.

Многие шведские пользователи социальных сетей с негативом высказались о публикации оборонного ведомства, выразив несогласие с риторикой Стокгольма.

"Наши вооруженные силы стали главным пропагандистским органом правительства", "А шведские власти разве не используют сейчас дезинформацию для влияния на общественное мнение?", "Все это призвано оправдать мультикультурализм, вторжение инопланетян, пропаганду устрашения русских и прочее", "То есть нам нужно бояться исключительно Россию?", "Вот уже столетие к нам идут русские, которые все никак не захватят Швецию. Зачем все это продолжать?" - вопрошают недовольные пользователи (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Ранее в Минобороны Швеции заявили, что модернизация армии королевства призвана сдержать действия России.