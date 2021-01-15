Минск убежден, что экономическое давление со стороны Евросоюза не оправдано

Белоруссия должна научиться противостоянию санкциям, о чем заявил сегодня, 15 января, президент республики Александр Лукашенко, выслушивая доклад председателя правления Нацбанка Павла Каллаура и своего помощника Валерия Бельского.

Белорусский лидер напомнил, что любые экономические ограничения являются мерами политического сдерживания. В случае же с Минском такое давление, убежден глава республики, было не оправдано.

"Нас душили и будут душить. Надо смотреть на мир шире", – выразил мнение Лукашенко.

По словам главы государства, введенные ограничительные меры стали очередным этапом в "удушении" государственной экономики Белоруссии. Тем не менее, считает президент, Евросоюз не является основным фактором, от которого зависит дальнейшая судьба государства.

"Они ведь сами понимают, что примерно три тысячи предприятий завязаны на нас. И обвала у нас никто не хочет. Надо работать и с Европой, и с Америкой. Есть и Азия. Денег в мире море", – выразил мнение президент республики.

Лукашенко добавил, что властям необходимо проводить грамотные действия по привлечению финансов, передает БелТА.

Ранее президент республики поручил кабмину подготовить ответ на "бандитские санкции" Евросюза.