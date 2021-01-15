"После бандеровских кричалок" Санду решила навести мосты с Россией

"После бандеровских кричалок" Санду решила навести мосты с Россией
Майя Санду. Фото: Omer Messinger/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Избранный президент Молдавии выразила желание наладить добрые отношения с нашей страной

Майя Санду решила навести мосты с Россией. О своем намерении она сообщила на онлайн-встрече с главами молдавских посольств.

Президент Республики пообещала наладить добрые отношения с нашей страной. Отметив, что у двух стран есть "тесные торгово-экономические и коммерческие связи", она заверила, что лично приложит максимум усилий для выстраивания также "взаимоуважительных и взаимовыгодных" отношений.

Упомянула молдавский лидер и о сотрудничестве с РФ "во многих направлениях", и тысячах своих сограждан, живущих в нашей стране.

Однако, добавила Санду, в некоторых областях взгляды двух государств расходятся. Она считает необходимым продолжать переговоры по урегулированию в Приднестровье и выводу с этой территории российских войск. Разрешать накопившиеся проблемы Молдавия готова с помощью конструктивного и уважительного диалога, заключила президент, передает "Взгляд".

Заявление лидера Республики вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Пользователи упрекают Санду в приверженности Западу и сомневаются в ее желании налаживать отношения с РФ.

"Кому пообещала? Соросу?", "Кто ей поверит?", "Начала с запрета русского языка, требует убрать российских миротворцев из Приднестровья. Что дальше собирается предпринять госпожа президент для выстраивания "взаимоуважительных и взаимовыгодных отношений" с Россией?" – отметили онию

Другие откровенно насмехаются: "Надо было ей после кенгурации в Катманду ехать". А третьи припоминают визит в Киев: 

"После бандеровских кричалок в 404-й, может смело идти в... Санду!" 

Ранее президент Молдавии побывала с визитом на Украине. Остановившись с главой Незалежной у почетного караула, она воскликнула: "Слава Украине!".

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость
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Перед поездкой в Россию ей надо крикнуть Крым Ваш и освежить в памяти День Победы - Может примут!
Гость
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Гость
меня тоже не втыкают украинские крики.
Но что она должна была кричать на Украине?
Слава КПСС! что ли?
А почему она должна была что-то кричать на Украине? Не нужно было НИЧЕГО кричать!
Гость
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Иван
Дурак ты парень !!! Это такие как ты делят соседей на хороших и нехороших, на ваших и наших - это менталитет тех которые всю жизнь искали врага во всём (по выражению - даже к столбам). Что-то я не вижу чтобы Канада и США смотрели друг на друга ка враги, то же самое Норвегия и Фины, или Шведы и Нидерландцы. Это у таких таких как ты всё прошлое поцарапало извилины до того, что по другому такие как ты не могут и думать и воспринимать мир иначе. <цензура> учись если ещё не поздно.
Посмотри соотношение населения шведами и финами, а там и финский и шведский равноправные - государственные.
Иван
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Гость
Пошла на хъй вошь лобковая, вместе с бандерлогами своими
На Русси вот только такие политологи имеются - что поделаешь ?
Гость
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Пошла на хъй вошь лобковая, вместе с бандерлогами своими
Гость
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Не легко будет Майе решить вопрос с молдавской лугандонией.
выкинуть оттуда краснопузую вату можно только жесткими санкциями против их упырей.
Гость
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меня тоже не втыкают украинские крики.
Но что она должна была кричать на Украине?
Слава КПСС! что ли?
Иван
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Гостяра
Еще одна многовекторно - двустульная , со всеми будет развивать - и с вашими и с нашими... Перспектива у Приднестровья конечно ниже плинтуса , лучший вариант - это обмен его (военно-силовым способом) на земли западнее Донецка , Горловки и Луганска...
Дурак ты парень !!! Это такие как ты делят соседей на хороших и нехороших, на ваших и наших - это менталитет тех которые всю жизнь искали врага во всём (по выражению - даже к столбам). Что-то я не вижу чтобы Канада и США смотрели друг на друга ка враги, то же самое Норвегия и Фины, или Шведы и Нидерландцы. Это у таких таких как ты всё прошлое поцарапало извилины до того, что по другому такие как ты не могут и думать и воспринимать мир иначе. <цензура> учись если ещё не поздно.
Иван
Ответить
Молодец Полина ДОРОЖКИНА, наконец ты правильно поняла значение фразы "выводу с этой территории российских войск" и "конструктивного и уважительного диалога". Ну а на счёт "Кому пообещала? Соросу?", "Кто ей поверит?" - вообще не надо было обращать внимание - это маргинальные единичные так называемые "добожелатели", Это те которые развязали конфликт в Молдове поддержанные из вне (известно кем).
Гостяра
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Еще одна многовекторно - двустульная , со всеми будет развивать - и с вашими и с нашими... Перспектива у Приднестровья конечно ниже плинтуса , лучший вариант - это обмен его (военно-силовым способом) на земли западнее Донецка , Горловки и Луганска...
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