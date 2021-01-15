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Майя Санду решила навести мосты с Россией. О своем намерении она сообщила на онлайн-встрече с главами молдавских посольств.
Президент Республики пообещала наладить добрые отношения с нашей страной. Отметив, что у двух стран есть "тесные торгово-экономические и коммерческие связи", она заверила, что лично приложит максимум усилий для выстраивания также "взаимоуважительных и взаимовыгодных" отношений.
Упомянула молдавский лидер и о сотрудничестве с РФ "во многих направлениях", и тысячах своих сограждан, живущих в нашей стране.
Однако, добавила Санду, в некоторых областях взгляды двух государств расходятся. Она считает необходимым продолжать переговоры по урегулированию в Приднестровье и выводу с этой территории российских войск. Разрешать накопившиеся проблемы Молдавия готова с помощью конструктивного и уважительного диалога, заключила президент, передает "Взгляд".
Заявление лидера Республики вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Пользователи упрекают Санду в приверженности Западу и сомневаются в ее желании налаживать отношения с РФ.
"Кому пообещала? Соросу?", "Кто ей поверит?", "Начала с запрета русского языка, требует убрать российских миротворцев из Приднестровья. Что дальше собирается предпринять госпожа президент для выстраивания "взаимоуважительных и взаимовыгодных отношений" с Россией?" – отметили онию
Другие откровенно насмехаются: "Надо было ей после кенгурации в Катманду ехать". А третьи припоминают визит в Киев:
"После бандеровских кричалок в 404-й, может смело идти в... Санду!"
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