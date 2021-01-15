Кремль не дождался предложений от Вашингтона

Россия приступила к внутригосударственным процессам, направленным на выход Москвы из Договора об открытом небе. Об этом сообщили сегодня, 15 января, в российском МИД.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, российская сторона заметила отсутствие прогресса в диалоге по продолжению ранее заключенного соглашения. В этой связи Кремль принял решение приступить к выходу из ДОН.

"По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям", – отмечается на официальном портале российского МИД.

Подписание НОД состоялось в 1992 году. Заключенное соглашение стало одной из мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Европе после окончания холодной войны. Договор действует с 2002 года. В соответствии с заключенным соглашением стороны могут заниматься открытым сбором информации о вооруженных силах.

В 2020 году администрация президента США Дональда Трампа заявила о выходе из НОД, обвинив Россию в нарушениях условий за использование соглашение в качестве средства "военного принуждения". РФ неоднократно отвергала обвинения американской стороны. 22 ноября Соединенные Штаты завершили процесс выхода из НОД, передает РИА Новости.