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Россия приступила к внутригосударственным процессам, направленным на выход Москвы из Договора об открытом небе. Об этом сообщили сегодня, 15 января, в российском МИД.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, российская сторона заметила отсутствие прогресса в диалоге по продолжению ранее заключенного соглашения. В этой связи Кремль принял решение приступить к выходу из ДОН.
"По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям", – отмечается на официальном портале российского МИД.
Подписание НОД состоялось в 1992 году. Заключенное соглашение стало одной из мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Европе после окончания холодной войны. Договор действует с 2002 года. В соответствии с заключенным соглашением стороны могут заниматься открытым сбором информации о вооруженных силах.
В 2020 году администрация президента США Дональда Трампа заявила о выходе из НОД, обвинив Россию в нарушениях условий за использование соглашение в качестве средства "военного принуждения". РФ неоднократно отвергала обвинения американской стороны. 22 ноября Соединенные Штаты завершили процесс выхода из НОД, передает РИА Новости.
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