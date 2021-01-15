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В администрации нового президента США Джо Байдена нашли соломоново решение по "Северному потоку-2". В Вашингтоне предложили остановить действие американских санкций в отношении участников проекта и само строительство газопровода. И все ради
урегулирования конфликта между Штатами и ЕС по данному вопросу.
С такой инициативой выступил советник Байдена Николас Бернс, который консультировал демократа по внешнеполитическим вопросам во время предвыборной кампании.
"Европейцы должны приостановить строительство "Северного потока-2", а американцы – действие санкций", – заявил он в интервью немецкой газете Handelsblatt.
Бернс считает, что такой шаг позволит новой администрации США "доверительно и прагматично говорить" с правительством ФРГ и другими странами, принимающими участие в проекте, передает "Интерфакс".
Также сегодня на тему санкций высказались и в Берлине. По словам главы МИД Германии Хайко Мааса, немецкая сторона готова обсуждать с новым американским руководством вопрос рестрикций против "СП-2".
Министр напомнил, что в принятом в прошлом декабре в Штатах законе об очередном пакете ограничений предполагается проведение дискуссий по санкционной проблематике на уровне правительств.
"Мы считаем это позитивным решением и, конечно, мы хотим, как только новая администрация приступит к работе, обсуждать и эту тему с коллегами в Вашингтоне", – цитирует РИА "Новости" Хааса.
Добавим, оператор проекта "СП-2" Nord Stream 2 AG определит сроки возобновления строительства газопровода на датском участке в конце января – начале февраля, написала газета Handelsblatt.
Между тем, согласно утвержденному расписанию укладки труб, они должны начаться во второй половине января, сообщает "Интерфакс". Отрезок в водах Дании на Балтике предполагается завершить
в середине последней недели мая. Далее работы начнутся в Германии.
Оператор надеется завершить укладку труб, несмотря на санкции США