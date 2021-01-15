Жириновский указал на плохую привычку Мишустина

Жириновский указал на плохую привычку Мишустина
Владимир Жириновский и Михаил Мишустин. Фото: Russian State Duma/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Премьер-министр отмечает 16 января год своего руководства кабмином

Завтра исполняется ровно год, как Михаил Мишустин был назначен главой правительства РФ. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский положительно оценил работу премьер-министра и его кабмина, однако нашел один существенный недостаток.

По мнению политика, неправильно, что Мишустин на фоне пандемии коронавируса использует рукопожатие.

"Вот от этой дурацкой привычки всем нужно избавиться и ходить в маске, как (Николя) Саркози, (Дональд) Трамп, (Ангела) Меркель, и запретить кому-либо говорить, что маска не нужна. Маска нужна всем", – цитирует РИА "Новости" Владимира Вольфовича.

В остальном же, считает лидер ЛДПР, с приходом Мишустина кабмин стал работать динамично, за год приняты важные решения, например, в части административной реформы и создания вакцины от COVID-19.

По его словам, Мишустин трудится почти круглосуточно, без выходных и отпусков, лично объехал 15 регионов страны, в то время, как другие премьеры "это делали за три года, за пять лет".

Действующий глава кабмина может стать вторым Петром Столыпиным в России, полагает Жириновский, и тогда "экономика забурлит".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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