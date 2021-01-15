Минск назвал фейком информацию о лагерях для протестующих

Минск назвал фейком информацию о лагерях для протестующих
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Оппозиция распространила запись, на которой якобы говорится о планах Минска загнать особо радикальных демонстрантов за колючую проволоку

МВД Белоруссии назвали фейковой информацию о якобы планах властей Республики создать некий "лагерь" для особо активных протестующих. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

"Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД является охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом", – цитирует РИА "Новости" представителя министерства.

Ранее в пятницу, 15 января, оппозиционная группа BYPOL, называющая себя "объединением силовиков" страны, опубликовала якобы компрометирующую власти аудиозапись. Как утверждают члены организации, на ней слышен голос бывшего руководителя главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Николая Карпенкова, занимающего сейчас должность замминистра внутренних дел.

В частности, некий человек на записи говорит, что поручено создать в Республике "лагерь" за колючей проволокой для отселения "особо острокопытных" митингующих.

Находящийся за пределами Белоруссии оппозиционер Павел Латушко сообщил, что данная аудиозапись будет передана в ООН, ЕС, ОБСЕ, Совет Европы и отдельно властям России и США.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Беларус
Ответить
Вообще-то неплохая идея. Жаль что оказалась фейком.
1
новости партнеров

В США нашли выход из спора вокруг "Северного потока-2"

Американцы последовательны в своей политике в отношении российского газопровода

Россия выходит из Договора по открытому небу из-за молчания США

Кремль не дождался предложений от Вашингтона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей