Оппозиция распространила запись, на которой якобы говорится о планах Минска загнать особо радикальных демонстрантов за колючую проволоку

МВД Белоруссии назвали фейковой информацию о якобы планах властей Республики создать некий "лагерь" для особо активных протестующих. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

"Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД является охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом", – цитирует РИА "Новости" представителя министерства.

Ранее в пятницу, 15 января, оппозиционная группа BYPOL, называющая себя "объединением силовиков" страны, опубликовала якобы компрометирующую власти аудиозапись. Как утверждают члены организации, на ней слышен голос бывшего руководителя главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Николая Карпенкова, занимающего сейчас должность замминистра внутренних дел.

В частности, некий человек на записи говорит, что поручено создать в Республике "лагерь" за колючей проволокой для отселения "особо острокопытных" митингующих.

Находящийся за пределами Белоруссии оппозиционер Павел Латушко сообщил, что данная аудиозапись будет передана в ООН, ЕС, ОБСЕ, Совет Европы и отдельно властям России и США.

