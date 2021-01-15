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Киевский режим собрался засудить лидера ЛДПР Владимира Жириновского по статье уголовного кодекса Украины за "финансирование терроризма". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Шевченковского райсуда столицы Незалежной.
Кроме Владимира Вольфовича по данному делу также проходят два однопартийца политика – Алексей Диденко и Михаил Дегтярев.
Инстанция уведомляет, что подготовительное заседание назначено на 19 января в 10 часов утра по киевскому времени.
Как передает УНИАН, российских депутатов обвиняют в финансировании армий ДНР и ЛНР.
Американцы последовательны в своей политике в отношении российского газопровода