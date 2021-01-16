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Садыр Жапаров одержал победу на прошедших выборах президента Кыргызстана. Об этом сообщил сегодня, 16 января, ЦИК республики по итогам проведенного подсчета.
Согласно приведенным данным, кандидатуру Жапарова поддержали более 79% избирателей, что составило более 1,1 млн жителей страны. Второй место одержал Адахан Мадумаров, набравший лишь 95 тыс., передает РИА Новости.
Президентские выборы в Кыргызстане прошли 10 января при явке в менее чем 40%.
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