Жапаров победил на выборах президента Киргизии

Избранный лидер заручился поддержкой миллиона граждан

Садыр Жапаров одержал победу на прошедших выборах президента Кыргызстана. Об этом сообщил сегодня, 16 января, ЦИК республики по итогам проведенного подсчета.

Согласно приведенным данным, кандидатуру Жапарова поддержали более 79% избирателей, что составило более 1,1 млн жителей страны. Второй место одержал Адахан Мадумаров, набравший лишь 95 тыс., передает РИА Новости.

Президентские выборы в Кыргызстане прошли 10 января при явке в менее чем 40%.

Егор МАЛКОВ

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