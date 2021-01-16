Украинская экономика обречена на провал из-за ссоры с Россией

Украинская экономика обречена на провал из-за ссоры с Россией
Hennadii Minchenko/www.globallookpress.com
Высокотехнологичная отрасль Незалежной осталась в далеком прошлом

Возможность возрождения украинской экономики отсутствует из-за уничтожения рынка, который в прошлом ориентировался на Россию. Такое заявление сделал политэксперт Ростислав Ищенко.

По словам специалиста, коронавирусная пандемия, как ни странно, могла бы обойти стороной экономику Незалежной, так как она подверглась уничтожению гораздо раньше – еще во времена правительства Юлии Тимошенко. Когда-то основная высокотехнологическая отрасль была ориентирована на РФ, однако после событий 2014 года власти Киева сравняли этот рынок с землей.

Из-за массового импортозамещения Россия нашла выход в строительстве собственных предприятий. Даже если взять в расчет гипотетическое возрождение "Мотор Сича" и "Антонова", то положение для Незалежной не изменится. Ни Штаты, ни Франция, ни Германия с Россией не нуждаются в вертолетных двигателях, произведенных Украиной, так как все указанные государства теперь могут производить собственную продукцию.

Ищенко напомнил, что Белый дом запретил Незалежной продавать Китаю "Мотор Сич". Учитывая факт того, что Пекин всегда проявляет деликатную осторожность, китайская сторона с большой вероятностью откажется от сделки, о чем Ищенко заявил в эфире YouTube-канала Дмитрия Болкунца.

В 2016 году Beijing Skyrizon Aviation Industry заключил с "Мотор Сич" кредитное соглашение на 100 миллионов долларов. Спустя несколько лет среди акционеров предприятия было пять юрлиц и один гражданин Китая, под контролем которых было 56% акций. Позднее, узнав о планах КНР построить предприятие по производству китайских двигателей, СБУ завели уголовное дело, передает РИА ФАН.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Гость
В стране воров России никак успокоиться не могут . Шесть лет уже Украина им покоя не дает . Уже и Крым своровали , и войну на Донбасе финансируют, а Украина все живет и назад к ним не собирается
1. Не живет, а доживает.
2. Крым и Донбасс ушли сами от фашистов.
4. И хорошо, что не собирается, не надо нам этот хомут обратно на шею одевать.
5. Вы и дальше продавливайте свою мову и давите "неполноценных граждан", от вас, нацистское государство, и еще куча областей уйдет кто куда, кто в Польшу, кто в Венгрию, кто в Россию. Будете, как всегда, рыдать и спрашивать "а нас то за що?".
История вас ничему не учит.
Гость
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В стране воров России никак успокоиться не могут . Шесть лет уже Украина им покоя не дает . Уже и Крым своровали , и войну на Донбасе финансируют, а Украина все живет и назад к ним не собирается
Гость
Ответить
Все верно. Украинская промышленность ориентирована на торговлю с РФ. А в России теперь заменили эту цепочку и укротовары вообще никому не нужны. Только проститутки и русофобия, ну и так по мелочи, удобрения и прочие пустяки. В глобальном масштабе им больше нечего предложить миру.
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