Норвегия разочарована смелым решением России

Норвегия разочарована смелым решением России
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press//www.globallookpress.com
В Осло напуганы поступком Москвы в ответ на действия Вашингтона

Норвегия шокирована решением России выйти из Договора по открытому небу. Осло обсудит возможность сохранения соглашения с другими его участниками. Об этом рассказала глава МИД королевства Ине Эриксен Серейде.

По словам дипломата, Норвегия разочарована, ведь договор способствовал прозрачности в военной сфере и укреплению отношений между странами, так как невооруженные самолеты могли совершать наблюдательные полеты над территорией стран-участниц. 

Серейде также добавила, что ДОН позволял укреплять безопасность в мире. Однако то, что договоры о контроле над вооружением, в последнее время прекращают свое действие, настораживает. Норвегия же теперь хочет придумать, как сохранить договор, если это возможно, передает РИА "Новости".

Накануне Россия объявила о том, что начала процедуры по выходу из ДОН. В 2020-м США вышли из соглашения, обвинив Россию в его нарушении. Москва не раз отвергала подобные обвинения и предлагала продлить соглашения. Вашингтон же молчал в ответ. Не дождавшись реакции американцев, Россия приняла решение выйти из договора. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость
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Сама Норвегия нарушала этот закон не единожды.
Гость
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052-й
Что ж эти разочарованные норвежские (чуть не написал парни), простите, люди отказались от предложения России подписать запрет на передачу результатов увиденного разведслужбам США? А теперь - крокодиловы слёзы и фальшивая разочарованность... Всё в духе их предков - бандитов морей!
от бандитов морей там одна гомосятина осталась
Гость
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американский подгузник со скандинавского полуострова идет на хър, как потенциальный вражина
052-й
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Что ж эти разочарованные норвежские (чуть не написал парни), простите, люди отказались от предложения России подписать запрет на передачу результатов увиденного разведслужбам США? А теперь - крокодиловы слёзы и фальшивая разочарованность... Всё в духе их предков - бандитов морей!
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