Новый лидер ХДС может стать следующим канцлером ФРГ

В Германии завершилось голосование на пост председателя правящей партии ХДС. Победу одержал 59-летний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

Как пишет РИА "Новости", в сентябре 2021-го Лашет может провести партию на парламентские выборы вместо Ангелы Меркель. Если ХДС победит, то политик станет новым канцлером ФРГ.

Меркель покинула партию в 2018-м. На ее смену пришла Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

К слову, Лашет придерживается мнения, что "Северный поток – 2" должен быть достроен. Впрочем, он считает, что интересы Украины тоже нужно учитывать в этом вопросе.