Глава республики считает, что действия Москвы могли бы смягчить обстановку в стране

Протесты в Белоруссии, вспыхнувшие после выборов президента страны, произошедших в августе 2020 года, затянулись из-за действий российской стороны. Такое мнение выразил глава государства Александр Лукашенко в ходе интервью для журналистки канала "Россия 1" Наили Аскер-Заде.

Глава республики уверен в том, что произошедшие внутригосударственные волнения были схожими с остальными протестами, которые возникали в стране после президентской кампании.

"Потому что даже вы закрыли границу от нас. Несколько тысяч человек, работавшие у вас, оказались в Белоруссии. А работать не хотят", – считает белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что никоим образом не упрекает российскую сторону в произошедшем, а лишь указывает на "объективную причину" длительных волнений в Белоруссии.

Также глава республики заявил, что заявленная оппозиционными телеграм-каналами численность участников протестов в 200 тыс. на деле составляла лишь 10-12 тысяч.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск должен научиться эффективно противостоять санкциям со стороны Запада, которые, по его словам, белорусская сторона вовсе не заслужила. Президент отметил, что любые экономические ограничения являются политическим инструментом.