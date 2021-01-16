Новый президент США обойдется умеренными ограничительными мерами

После избрания Джо Байденом новой главой США встал вопрос о том, как изменится политика этой страны по отношению к России. Агентство S&P представило собственный прогноз, в котором сделало вывод – жесткого давления на Москву не будет.

Базовый вариант развития событий рейтингового агентства предполагает, что Байден будет прибегать к "умеренным" санкциям. Политик будет озабочен последствиями этих рестрикций.

S&P в докладе указало, что новый глава Белого дома может воспользоваться некоторыми инициативами, которые конгресс США разрабатывал с 2019-го против энергетических проектов РФ, финансовых организаций и т.д.

Однако на первый план в политике Байдена выйдет его желание улучшить отношения с европейскими партнерами. Поэтому он не станет делать что-то, что навредит странам Европы.

"В этом контексте введение более жестких санкций в отношении энергетического сектора России или государственных банков, финансирующих международную торговлю энергоресурсами с Европой, может быть затруднено",

– цитирует доклад Forbes.

Агентство также уточнило, что при таком развитии событий экономика РФ может справиться с актуальными вызовами, которые будут спровоцированы умеренными санкциями. Ведь за последнее время Россия научилась достойно реагировать на внешние стрессы, например, на последствия пандемии.