Байден откажется от "адских" санкций против России - прогноз

Байден откажется от "адских" санкций против России - прогноз
Джо Байден. Фото: Olivier Douliery/CNP/AdMedia/ CNP/AdMedia//www.globallookpress.com
Новый президент США обойдется умеренными ограничительными мерами

После избрания Джо Байденом новой главой США встал вопрос о том, как изменится политика этой страны по отношению к России. Агентство S&P представило собственный прогноз, в котором сделало вывод – жесткого давления на Москву не будет. 

Базовый вариант развития событий рейтингового агентства предполагает, что Байден будет прибегать к "умеренным" санкциям. Политик будет озабочен последствиями этих рестрикций. 

S&P в докладе указало, что новый глава Белого дома может воспользоваться некоторыми инициативами, которые конгресс США разрабатывал с 2019-го против энергетических проектов РФ, финансовых организаций и т.д. 

Однако на первый план в политике Байдена выйдет его желание улучшить отношения с европейскими партнерами. Поэтому он не станет делать что-то, что навредит странам Европы.

"В этом контексте введение более жестких санкций в отношении энергетического сектора России или государственных банков, финансирующих международную торговлю энергоресурсами с Европой, может быть затруднено",

цитирует доклад Forbes.

Агентство также уточнило, что при таком развитии событий экономика РФ может справиться с актуальными вызовами, которые будут спровоцированы умеренными санкциями. Ведь за последнее время Россия научилась достойно реагировать на внешние стрессы, например, на последствия пандемии. 

Полина ИВАНОВА

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Гость
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Самое большое колличество почитателей пендосов в укрожопии: бандеров в очко-давалок инструкторам нато, нравится им это.
Гость
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Это уже мало кого волнует, импортозамещение работает как ему положено.
Гость
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Опять- джонсы,жвачка. В рф почитателей пиндосов не меряно.
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