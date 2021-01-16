Пушков предрек Украине незавидную судьбу из-за закона о русском языке

Пушков предрек Украине незавидную судьбу из-за закона о русском языке
Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Незалежная станет провинцией Европы

С 16 января на Украине вступила в силу новая форма закона о русском языке, по которой работникам сферы обслуживания предписывается разговаривать только на мове. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, Незалежная обрекла себя на пожизненный статус "безнадежной культурной провинции Европы".

Политик посмеялся над нелепыми попытками Киев украинизировать крупных ученых и деятелей культуры. Например, Королева и Айвазовского. 

"Они не говорили по-украински, творили в Москве или Петербурге и в мире их украинцами не считают",

указал сенатор в своем телеграм-канале. 

Пушков обратил внимание на то, что во времена СССР Украина была центром науки и культуры. Ориентация на русский мир могла бы сохранить за Незалежной статус представителя великой культуры, но теперь же эта страна приступила к "окончательной провинциализации". 

Впрочем, многие украинцы против тотального запрета на русский язык, что даже запустили флешмоб в его поддержку. 

Полина ИВАНОВА

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М
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вы бы не предсказаниями занимались а делом
ввели бы санкции за запрет языка,да так чтобы горело у свиней
но вам милей сопли пускать да обеспокоенность проявлять,соплежуи
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