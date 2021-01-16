Швейцарская компания решила отказаться от участия в "Северном потоке - 2"

Швейцарская компания решила отказаться от участия в "Северном потоке - 2"
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
Фирма испугалась санкций США

Страховая компания Zurich Insurance в Швейцарии поддалась давлению Вашингтона. Как выяснили американские журналисты, фирма решила уйти из проекта "Северного потока – 2". 

К этому привел риск возможных последствий американских рестрикций. По крайней мере так заявляют источники Bloomberg, знакомые с ситуацией. 

Сейчас Zurich Insurance своей страховкой покрывает строительство газопровода. Впрочем, комментировать это решение компания не захотела, отметив, что старается соблюдать санкционные требования. 

О том, что США угрожают европейским компаниям, стало известно еще несколько дней назад. Из-за давления американцев от проекта отказалась датская инжиниринговая организация Ramboll, а также сертификационная компания DNV GL из Норвегии. 

Полина ИВАНОВА

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Гость
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А где штрафные санкции за неисполнение договорных обязательств? Какие-то непонятные юристы рулят в "Газпроме"
Гость
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Еще один <цензура> потек, слабенькая гейропа на деле то.
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