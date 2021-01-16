Фирма испугалась санкций США

Страховая компания Zurich Insurance в Швейцарии поддалась давлению Вашингтона. Как выяснили американские журналисты, фирма решила уйти из проекта "Северного потока – 2".

К этому привел риск возможных последствий американских рестрикций. По крайней мере так заявляют источники Bloomberg, знакомые с ситуацией.

Сейчас Zurich Insurance своей страховкой покрывает строительство газопровода. Впрочем, комментировать это решение компания не захотела, отметив, что старается соблюдать санкционные требования.

О том, что США угрожают европейским компаниям, стало известно еще несколько дней назад. Из-за давления американцев от проекта отказалась датская инжиниринговая организация Ramboll, а также сертификационная компания DNV GL из Норвегии.