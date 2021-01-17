В Германии назвали причину возвращения Крыма в состав России

В Германии назвали причину возвращения Крыма в состав России
Фото: © Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бывший канцлер страны также призвал отменить санкции против Москвы

Герхард Шредер выразил свою точку зрения относительно принадлежности Крыма. По его словам, полуостров воссоединился с Россией из-за того, что произошло расширение НАТО. Несколько лет назад наша страна была больше настроена на диалог и плодотворные отношения с альянсом и европейскими странами. Однако затем началось "окружение России", заявил бывший канцлер Германии.

Шредер напомнил в беседе со Spiegel, что до присоединения Крыма к РФ в НАТО вступили новые государства. И они имели на это суверенное право.

"Однако на этом не закончилось, потом дискуссия пошла в другое русло – и прежде всего из-за Америки – о принятии Грузии и Украины в НАТО".

Если бы Киеву удалось стать членом альянса, то Севастополь, который является важным для РФ морским портом, оказался бы на территории НАТО.

Шредер при этом до сих пор придерживается мнения, что Россия нарушила международное право, вернув в состав Крым. Однако санкции в этой ситуации не помогут. Проблемы, подобные этой, нужно решать не с помощью международного давления, а через обсуждение.

Ранее на Украине назвали главной целью уничтожение репутации России на международной арене. Так Киев намерен отомстить Москве за возвращение Крыма.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Крым вернулся в Россию потому что это Россия, а вы фашисты вместе с новофашистами-бандерлогами наши враги.
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