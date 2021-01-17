Эксперт нашел слабое место Байдена

Эксперт нашел слабое место Байдена
Джо Байден. Фото: Biden Transition TV/CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Политтехнолог также указал, в чем разница между новым президентом США и его предшественником

Джо Байден, для которого этот срок на посту президента – первый и последний, хочет оставить наследие. Такое мнение выразил политтехнолог Марат Баширов. И это его слабое место.

"Он ээээ..... 1942 года рождения. То есть родился, когда Гитлер уже проиграл битву в Сталинграде, но еще не войну с Россией", – написал эксперт в своем телеграм-канале "Политджойстик".

При этом Баширов указал на разницу между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Первый жаждет памяти, исчисляемой в долларах, а второй – в душах.

"И на этом многие посыплются",

заключил политтехнолог.

Тем временем в преддверии инаугурации Байдена эксперты и агентства не устают давать прогнозы относительно политики США под его руководством. Так, на днях аналитики заявили, что американцы вряд ли будут закручивать гайки и давить на Россию еще больше. Скорее всего, Байден будет занят налаживанием отношений со странами Европы. 

Отметим, что ранее советник Байдена высказался о проблеме "Северного потока – 2". По его словам, он посоветовал новому президенту США отменить санкции против участников проекта. Правда, при этом европейцам следует "приостановить строительство".

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Гость
Видели, как работают ваши "негры на плантациях".
Будете перед нами на коленях стоять.
сначала мы спляшем "<цензура> нагила" на ваших костях :)
Гость
Ответить
Негры на плантациях это каклы в Коми, Сургуте некоторые настолько тупые были что пизъили их хором.
Гость
Ответить
Гость
все ждете что вам приготовил наш президент ? ну ждите, ждите...
ничего хорошего вас не ждет.
будете работать как наши ниггеры на плантациях.
во благо процветания США
Видели, как работают ваши "негры на плантациях".
Будете перед нами на коленях стоять.
Гость
Ответить
все ждете что вам приготовил наш президент ? ну ждите, ждите...
ничего хорошего вас не ждет.
будете работать как наши ниггеры на плантациях.
во благо процветания США
1
новости партнеров
По теме

В Берлине увидели новую помеху для достройки "Северного потока - 2"

Российская экономика может рухнуть вслед за немецкой

Швейцарская компания решила отказаться от участия в "Северном потоке - 2"

Фирма испугалась санкций США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей