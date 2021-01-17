Назначение одиозного политика не сулит нашей стране ничего хорошего

Вскоре прославившаяся раздачей печенек на украинском Майдане Виктория Нуланд займет почетное место в Белом доме. Новый президент США Джо Байден назначил ее на пост замгоссекретаря. По мнению журналистов авторитетного американского издания, такое решение является серьезным сигналом для нашей страны.



Нуланд никогда не скрывала свои антироссийские взгляды. Теперь она советует избранному хозяину Белого дома ужесточить санкционное давление на Россию и создать глобальный фронт, который будет призван сдерживать "агрессию" нашей страны.

Помимо этого, журналисты издания The National Interest уверены, что возвращение Нуланд в большую политику весьма обрадовало украинское руководство. В 2014 году американка приняла активное участие в госперевороте, а позже вела переговоры с новым правительством Незалежной.

Таким образом, нашей стране необходимо готовиться к ухудшению отношений с Вашингтоном, подытожили журналисты американского издания.

Напомним, осенью выяснялось, что в Белый дом возвращается скандально известный в России политик Джен Псаки.