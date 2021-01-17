Угроза России: в США расшифровали кадровое решение Байдена

Угроза России: в США расшифровали кадровое решение Байдена
Джо Байден. Фото: Biden Transition TV via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Назначение одиозного политика не сулит нашей стране ничего хорошего

Вскоре прославившаяся раздачей печенек на украинском Майдане Виктория Нуланд займет почетное место в Белом доме. Новый президент США Джо Байден назначил ее на пост замгоссекретаря. По мнению журналистов авторитетного американского издания, такое решение является серьезным сигналом для нашей страны.

Нуланд никогда не скрывала свои антироссийские взгляды. Теперь она советует избранному хозяину Белого дома ужесточить санкционное давление на Россию и создать глобальный фронт, который будет призван сдерживать "агрессию" нашей страны.

Помимо этого, журналисты издания The National Interest уверены, что возвращение Нуланд в большую политику весьма обрадовало украинское руководство. В 2014 году американка приняла активное участие в госперевороте, а позже вела переговоры с новым правительством Незалежной.

Таким образом, нашей стране необходимо готовиться к ухудшению отношений с Вашингтоном, подытожили журналисты американского издания.

Напомним, осенью выяснялось, что в Белый дом возвращается скандально известный в России политик Джен Псаки.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
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Давно <цензура>,на что там намекает фашингтон
Гость
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Всю пидаъасню собрали, чтоб вас всех скрючило там блъдеъ, в страшных муках!
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