Захарова велела Западу заняться своими проблемами из-за слов о Навальном

Захарова велела Западу заняться своими проблемами из-за слов о Навальном
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Официальный представитель МИД РФ жестко ответила на слова советника Байдена

Накануне скандального блогера Алексея Навального задержали по прилете из Берлина. Советник избранного президента США Джейк Салливан призвал Россию освободить оппозиционера, что возмутило Марию Захарову.

Дипломат на своей странице в "Фейсбук" со ссылкой на СМИ передала слова Салливана. Она призналась, что, прочитав это заявление, ей сразу захотелось ему, а также другим иностранным деятелям, использующим заранее подготовленные заявления, сказать, чтобы они перестали пренебрежительно относиться к международному праву. 

Захарова потребовала, чтобы Салливан "не посягал на национальное законодательство суверенных государств", а также обратил внимание на "проблемы в собственной стране".

Россияне восторженно приняли заявление Захаровой. Под ее постом пользователи соцсети опубликовали более 1,5 тыс. комментариев. Большинство людей согласилось с мнением дипломата. Они отмечали, что со стороны США смешно выглядят подобные заявления, ведь у тех и своих проблем по горло в связи с инаугурацией Байдена. Некоторые писали о том, что Запад обнаглел, а России стоит задуматься о введении санкций. 

"Браво, Мария! Именно это и хочется сказать тем, кто нагнал кучу полиции и водрузил забор вокруг Капитолия, готовясь к инаугурации", "Уважайте международное право. Уходите с территории Молдовы, Грузии, Украины и не лезьте во внутренние дела суверенных государств", " Все значительно проще. Простите, конечно, но объясните ему, что обозначает русское слово из трех букв, куда он должен будет пойти. Достали уже", – указали комментаторы. 

Напомним, Навальный накануне прилетел из Берлина в Москву. Блогера задержали в аэропорту. Как объяснила ФСИН, причиной тому стали многократные нарушения испытательного срока. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость
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Проходящий мимо фсбшный урод, так и не удаливший пятна Новичка с трусов Навального.
Хорошие слова и касаются они именно России!
"Россияне! Уважайте международное право.
Уберитесь ВОН с территории Молдовы из Приднестровья,
Грузии из Абхазии и Южной Осетиии,
Украины из Крыма и Донбасса
и не лезьте своим вонючим имперским рылом во внутренние дела суверенных государств Молдовы, Грузии и Украины",
За время существования своей империи вы столько пакосстей наделали и что нроды этих стран просто ненавидят вас.
Хохол запоносил- по полету извилин видно.
Гость
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Сергей
Поправки:
Ало-о-о-о! Что в России оказывается нет других методов. Оказывается чтобы закрыть рот тому которого отравили рекомендуют другим " не посягал на национальное законодательство суверенных государств". Браво-о-о 37 год прошлого века возвращаются в России. Таким образом - поверь такому режиму и государство!
Навальный инагент и этим всё сказано.В него вложено бабло и ему вобщем-то деваться некуда.А весь его трёп о коррупци продукт западных спецслужб. Его спрятать надо только за то, что бы подросткам мозг не пудрил.Хорошо хоть сообразил приехать. А то в "нетоталитарных" странах и нетакие деятели в ваннах тонули.
Garry
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Гость
Маша до сих пор видимо кокс боярышником запивает.
какая страна - такой и представитель мид.
Это верно какая страна такой и Конгресс, тухлая страна с прогнившей системой живущей за счет других стран это США.
Гость
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Что то только задержали Ну это не по Российски Обычно убивают как Немцова или Старовольцеву Но ничего еще есть время
Гость из Крыма
Ответить
Проходящий мимо фсбшный урод, так и не удаливший пятна Новичка с трусов Навального.
Хорошие слова и касаются они именно России!
"Россияне! Уважайте международное право.
Уберитесь ВОН с территории Молдовы из Приднестровья,
Грузии из Абхазии и Южной Осетиии,
Украины из Крыма и Донбасса
и не лезьте своим вонючим имперским рылом во внутренние дела суверенных государств Молдовы, Грузии и Украины",
За время существования своей империи вы столько пакосстей наделали и что нроды этих стран просто ненавидят вас.
"Проходящий мимо фсбшный урод, так и не удаливший пятна Новичка с трусов Навального.". Ой, это вы про себя! Самокритично!!!
Гость
Ответить
Проходящий мимо фсбшный урод, так и не удаливший пятна Новичка с трусов Навального.
Хорошие слова и касаются они именно России!
"Россияне! Уважайте международное право.
Уберитесь ВОН с территории Молдовы из Приднестровья,
Грузии из Абхазии и Южной Осетиии,
Украины из Крыма и Донбасса
и не лезьте своим вонючим имперским рылом во внутренние дела суверенных государств Молдовы, Грузии и Украины",
За время существования своей империи вы столько пакосстей наделали и что нроды этих стран просто ненавидят вас.
Потерпевший, присаживайтесь
Гость
Ответить
Garry
Уж кому-кому но не америкосам сейчас базарить. Своей тухлократией займитесь господа, прогнили напрочь, методы у вас ничем от диктаторских не отличаются а еще <цензура> всего мира из себя строили.
Маша до сих пор видимо кокс боярышником запивает.
какая страна - такой и представитель мид.
Гость
Ответить
Garry
Уж кому-кому но не америкосам сейчас базарить. Своей тухлократией займитесь господа, прогнили напрочь, методы у вас ничем от диктаторских не отличаются а еще <цензура> всего мира из себя строили.
это банановая республика пукнула в нашу сторону ?
Garry
Ответить
Уж кому-кому но не америкосам сейчас базарить. Своей тухлократией займитесь господа, прогнили напрочь, методы у вас ничем от диктаторских не отличаются а еще <цензура> всего мира из себя строили.
Проходящий мимо фсбшный урод, так и не удаливший пятна Новичка с трусов Навального.
Ответить
Хорошие слова и касаются они именно России!
"Россияне! Уважайте международное право.
Уберитесь ВОН с территории Молдовы из Приднестровья,
Грузии из Абхазии и Южной Осетиии,
Украины из Крыма и Донбасса
и не лезьте своим вонючим имперским рылом во внутренние дела суверенных государств Молдовы, Грузии и Украины",
За время существования своей империи вы столько пакосстей наделали и что нроды этих стран просто ненавидят вас.
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