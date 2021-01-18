Вашингтон надеется создать военную базу в Незалежной

Приход нового политика в Белый дом в качестве президента не предвещает нашей стране ничего хорошего. По мнению сенатора Алексея Пушкова, Джо Байден сделает ставку на сотрудничество с киевским режимом.



Так, Незалежная станет одним из козырей американцев в их традиционном противостоянии с нашей страной. При этом при Байдене давление на РФ только усилится.

В беседе с изданием "Украина.ру" Пушков отметил, что новый хозяин Белого дома будет работать на укрепление военного сотрудничества с украинской стороной. Более того, США станут клонить в сторону того, чтобы разместить на территории Незалежной свою военную базу.

Сенатор также не исключает, что американцы начнут поставлять своим украинским коллегам не только оборонительное, но и наступательное оружие.

К слову, на днях Пушков предрек команде Байдена досрочную отставку "бумерангом". Поддерживающие пока еще главу США Дональда Трампа американские политики взялись за подготовку к снятию нового резидента за коррумпированную деятельность.