Привлекут Украину: Пушков обозначил методы борьбы США с Россией

Привлекут Украину: Пушков обозначил методы борьбы США с Россией
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Вашингтон надеется создать военную базу в Незалежной

Приход нового политика в Белый дом в качестве президента не предвещает нашей стране ничего хорошего. По мнению сенатора Алексея Пушкова, Джо Байден сделает ставку на сотрудничество с киевским режимом.

Так, Незалежная станет одним из козырей американцев в их традиционном противостоянии с нашей страной. При этом при Байдене давление на РФ только усилится.

В беседе с изданием "Украина.ру" Пушков отметил, что новый хозяин Белого дома будет работать на укрепление военного сотрудничества с украинской стороной. Более того, США станут клонить в сторону того, чтобы разместить на территории Незалежной свою военную базу.

Сенатор также не исключает, что американцы начнут поставлять своим украинским коллегам не только оборонительное, но и наступательное оружие.

К слову, на днях Пушков предрек команде Байдена досрочную отставку "бумерангом". Поддерживающие пока еще главу США Дональда Трампа американские политики взялись за подготовку к снятию нового резидента за коррумпированную деятельность.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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не отпускает его никак.
который день марафонит.
Доброжелатель
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Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. -- Иван Тургенев
Garry
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Да хохлы будут сами упрашивать чтобы у них база штатовская была, им главное по дороже продаться и при хозяине быть, без него у них ничего не получается. А тут по выпендриваться можно будет и кусок с барского стола упадет.
Проходящий мимо фсбшный урод, так и не удаливший пятна Новичка с трусов Навального.
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Гость
Все под прицел, что б голая пустыня ежели что, ну и на Кубу или в Венесуэлу ракеты для баланса.
У вас кищка тонка и денег не хватает на пятновыводитель Новичка из трусов Навльного. а вы ущербные о ракетах на Кубе и Венесуэле.
Гость
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Все под прицел, что б голая пустыня ежели что, ну и на Кубу или в Венесуэлу ракеты для баланса.
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