Япония решила поставить точку в вопросе о Курилах

Япония решила поставить точку в вопросе о Курилах
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Мирный договор с Москвой Токио также готов заключить в ближайшее время

Япония заинтересована в партнерских отношениях с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга в понедельник, 18 января, выступая в парламенте.

Он призвал не затягивать с решением проблемы Курильских островов.

"Вопрос о северных территориях не следует передавать будущим поколениям. В нем необходимо поставить окончательную точку",

– указал Суга. Он сообщил о намерении правительства Японии продолжить переговоры с Россией, "опираясь на прежние двусторонние договоренности". По его словам, Токио заинтересован в развитии всего комплекса отношений с Москвой, включая заключение мирного договора, передает телеканал "360".

Япония претендует на российские острова Южно-Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, считая их своими "северными территориями". С решением этого вопроса Токио связывает подписание мирного договора между РФ и Японией, который не был заключен после Второй мировой войны, когда Токио был признан международным сообществом проигравшей стороной.

Ранее Суга заявил, что предупредил российского лидера Владимира Путина о намерении жестко отстаивать права Японии на Курилы.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Garry
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Гость
ну вот и Япония подтянулась.
продадут курилы россиянские проститутки.
им они не нужны.
Если имеешь в виду либерастню и Навального то эти не только Курилы продадут ни пол России продадут за печеньки.
Гость
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Бандерлоги идут туда же хрюкая и визжа
Гость
Ответить
Не подпишут они мирный договор, будут хоть столетиями ждать следующей войны, чтобы попытаться отвоевать острова обратно.
Гость
Ответить
Узкоглазая Суга идет на хъй со своими требованиями
Гость
Ответить
Гость
ну вот и Япония подтянулась.
продадут курилы россиянские проститутки.
им они не нужны.
Очередной Ыксперт бзднулв лужу как обычно не подумав ни секунды.
Гость
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узкоглазые, сосите писю у мишки
Гость
Ответить
ну вот и Япония подтянулась.
продадут курилы россиянские проститутки.
им они не нужны.
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