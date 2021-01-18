Киев определился с датой саммита "крымской платформы"

Мероприятие состоится летом

Украина продолжает слепо верить в то, что ей удастся "вернуть" Крым, несмотря на очевидную невозможность этого. Киев анонсировал, что саммит "крымской платформы" пройдет 23 августа за зутки до Дня Независимости в Незалежной.

Об этом рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью сайту ТСН.ua, передает РИА "Новости". Сейчас в Незалежной работают над концепцией мероприятия и приглашениями иностранным лидерам. 

"Нам не нужно провести встречу и опять забыть об этой теме. Поэтому после саммита должна появиться соответствующая декларация, а еще более важно – скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму",

– заявил Жовква. 

В России же не раз смеялись над идеей Украины. Москва указывала на то, что вопрос принадлежности Крыма не актуален. Крымчане сами решили воссоединиться с РФ, и Киеву пора с этим смириться. 

Полина ИВАНОВА

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