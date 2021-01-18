Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Новое падение рубля объяснил эксперт
Украина продолжает слепо верить в то, что ей удастся "вернуть" Крым, несмотря на очевидную невозможность этого. Киев анонсировал, что саммит "крымской платформы" пройдет 23 августа за зутки до Дня Независимости в Незалежной.
Об этом рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью сайту ТСН.ua, передает РИА "Новости". Сейчас в Незалежной работают над концепцией мероприятия и приглашениями иностранным лидерам.
"Нам не нужно провести встречу и опять забыть об этой теме. Поэтому после саммита должна появиться соответствующая декларация, а еще более важно – скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму",
– заявил Жовква.
В России же не раз смеялись над идеей Украины. Москва указывала на то, что вопрос принадлежности Крыма не актуален. Крымчане сами решили воссоединиться с РФ, и Киеву пора с этим смириться.
Официальный представитель МИД РФ жестко ответила на слова советника Байдена
Вашингтон надеется создать военную базу в Незалежной