Китай обвинил США в подрыве мировой безопасности

Китай обвинил США в подрыве мировой безопасности
Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/www.globallookpress.com
Американцы постоянно разглагольствуют о своем превосходстве

В китайском МИД отреагировали на решение Москвы запустить процесс выхода из Договора по открытому небу. Пекин убежден, что совершить такие действия Москву вынудила агрессивная политика Вашингтона.

Во внешнеполитическом ведомстве Китая заметили, что Россия приняла решение завершить свое участие в соглашении в ответ на односторонний выход США. При этом игроки международной арены были против таких действий со стороны американцев. Поступок Вашингтона нанес серьезный удар по военному взаимодоверию государств. Позицию МИД КНР озвучила официальный представитель ведомства Хуа Чуньин, пишет РИА "Новости".

Китайский политик обратила внимание, что Москва всеми силами старалась сохранить договор, однако Вашингтон был непоколебим, отмечает RT. Она также добавила, что Вашингтон постоянно подчеркивает свое превосходство, при этом продолжает мыслить в рамках холодной войны и глобального противостояния.

Ранее сообщалось, что Россия выходит из Договора по открытому небу из-за молчания США. Москва так и не дождалась предложений от Вашингтона. 

Ольга ФЕДОРОВА

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