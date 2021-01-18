Лавров пояснил ажиотаж по поводу возвращения Навального на Западе

Лавров пояснил ажиотаж по поводу возвращения Навального на Западе
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Информация о том, что блогер может быть задержан в аэропорту, не скрывалась

Западные страны пытаются отвлечь свое общество от внутренних проблем при помощи российского блогера Алексея Навального. На это указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 18 января.

Навальный был задержан в аэропорту накануне, когда прилетел в РФ из ФРГ. О том, что его возьмут под стражу, поскольку он нарушил обязательства по условному наказанию, ранее предупреждала ФСИН. Теперь решение о свободе россиянина снова будет принимать суд.

Возвращение Навального 17 января широко освещалось зарубежными СМИ, журналисты разных изданий сопровождали его в самолете, а после задержания западные политики раскритиковали действия правоохранительных органов РФ. 

"Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку",

– отметил Лавров. По его мнению, власти на Западе думают, что смогут таким образом отвлечь внимание "от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития", передает РИА "Новости".

Министр посоветовал западным коллегам "не искать внешние поводы для оправдания своих собственных действий" и не отвлекать внимание от своих кризисов, а, напротив, стараться решать их, в том числе при помощи различных "международных многосторонних форматов".

Ранее стало известно, что в материалах по делу Навального, которые немецкая сторона передала российской, нет никаких данных, подтверждающих отравление блогера. Там была только расшифровка показаний самого блогера и его супруги. По словам Лаврова, в ФРГ просто "струсили".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тоже уже прокомментировала высказывания западных политиков по поводу возвращения Навального в Москву. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Grumbler
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Гость
Пора уже прекращать бояться, что скажут на западе. Все равно они всегда повод найдут. А этого Навального засадить бы до конца жизни и всю его шайку. Надо жестче относиться ко всем оппозиционерам, если хотим сохранить гос-во. А Навальному желаю- сдохни <цензура> сам...
Ольгинский тролль или из сумашедших бабок Пу?
Гость
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Пора уже прекращать бояться, что скажут на западе. Все равно они всегда повод найдут. А этого Навального засадить бы до конца жизни и всю его шайку. Надо жестче относиться ко всем оппозиционерам, если хотим сохранить гос-во. А Навальному желаю- сдохни <цензура> сам...
Garry
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Либеральный фашизм вот американская модель тухлократии. Все последние события доказывают это, никаких прав и свобод в этом государстве нет и не было, были красивые фантики и есть реальная элита которая по факту правит америкой тасуя как карты демократов и республиканцев, а все остальное быдло верит что оно что-то решает. Когда наступили на святое все <цензура> сразу и вылезло. И сразу методы усмирения стали хуже диктаторских.
Гость
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Проходящий мимо фсбшный урод, так и не удаливший пятна Новичка с трусов Навального.
Значит либеральная модель развития в " кризисе".
А полицейско- гебистская, таталитарно - авторитарная, мракобесная, неонацистская, реваншистская ,деспотическая, коррумпированная, бандитско- воровская, мафиозная форма развития которую проповедуют в России она в "развитии" и является " самой прогрессивной".
Лошадь пржевальского она же Лаврушка и ее умозаключения. ( а дочка то в США гражданочка, как же так.., где же "скрепы")
Ух ту! Впечатляющая работа - все ж превсе термины с методички собрал. Теперь своими словами и русским языком - сказать то чего хотел?
Garry
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Проходящий мимо фсбшный урод, так и не удаливший пятна Новичка с трусов Навального.
Лаврова конем назвать - лошадиный мир обидеть.
Мерин он. Его речь простым языком: " Никто в мире не смеет вести себя по хамски, кроме России, и хамство есть естественное состояние России",
Ну а Шредеру подкинут печенек, чтобы "правильно" говорил.
Ну тебя-то назвать человеком это человечество обидеть, не дорос ни морально ни умственно, так грантоед соросовский на подсосе у госдепа и не более.
Проходящий мимо фсбшный урод, так и не удаливший пятна Новичка с трусов Навального.
Ответить
Значит либеральная модель развития в " кризисе".
А полицейско- гебистская, таталитарно - авторитарная, мракобесная, неонацистская, реваншистская ,деспотическая, коррумпированная, бандитско- воровская, мафиозная форма развития которую проповедуют в России она в "развитии" и является " самой прогрессивной".
Лошадь пржевальского она же Лаврушка и ее умозаключения. ( а дочка то в США гражданочка, как же так.., где же "скрепы")
Проходящий мимо фсбшный урод, так и не удаливший пятна Новичка с трусов Навального.
Ответить
Лаврова конем назвать - лошадиный мир обидеть.
Мерин он. Его речь простым языком: " Никто в мире не смеет вести себя по хамски, кроме России, и хамство есть естественное состояние России",
Ну а Шредеру подкинут печенек, чтобы "правильно" говорил.
Гость
Ответить
На сайте организации по запрещению хим оружия можно скачать ПДФ файл с результатами анализов на налицие следов хим оружия. В журнале ланцет есть ссылка на этот файл.
Русская иноагентка
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Ничего! Скоро им всем «крышка»! Лжеоппозиционер, гнусный провокатор-подстрекатель, тайный агент ФСБ, подлец и негодяй, вор и преступник, «Кремлёвская утка» Нвальный (когда его выпустят) надерёт им всем задницы, вот увидите 100%!
Русская иноагентка
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Вор и преступнк Навальный сейчас быстренько сознается, что за контору он создал и кто его «крышует», что за липовый «фонд по борьбе с коррупцией» он слепил занимающийся только «отмыванием-откатами» и легализацией преступных воровских денег Сечина, Роттенберга, Миллера и так далее
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