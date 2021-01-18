Лавров оценил идею о присоединении Карабаха к России

Глава МИД РФ высказался насчет признания Москвой независимости НКР

Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал возможность включения Нагорного Карабаха в состав России. 

По словам министра иностранных дел, у Москвы "даже близко нет мыслей" о признании независимости НКР.

"Вопрос о том, чтобы отрезать Нагорный Карабах от Армении никогда не возникал", – подчеркнул Лавров, добавив, что у трехстороннего заявления по Карабаху нет никаких секретных приложений. 

Ранее экс-глава СНБ Армении назвал причины поражения Еревана в войне в Карабахе. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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