Запад провел "грандиозную операцию": как развалили СССР

Запад провел "грандиозную операцию": как развалили СССР
Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
Страна могла изменить формат и процветать до сих пор

Советский Союз развалился 30 лет назад не сам по себе и не по желанию его элит или граждан. Это была "грандиозная операция" Запада, указал журналист и публицист Анатолий Вассерман, ссылаясь на рассекреченные документы.

Доказательством тому является голосование трех четвертей населения за СССР незадолго до распада. Можно было изменить формат страны, и она процветала бы до сих пор, как это случилось в Китае.

Крах, напомнил аналитик, начался с противостояния в Литве 13 января 1991 года. Попытки спецназа "Альфа" и псковских десантников восстановить трансляцию общесоюзных телепрограмм в Литве вызвали недовольство местных сепаратистов, в результате чего были застрелены несколько человек.

Однако вели огонь не военные, а только местные нацистские боевики, подготовленные специалистами из американского Центрального разведывательного управления. Теперь за упоминание об этом неоспоримом факте "закон временно независимой Литвы карает долгим тюремным заключением", отметил Вассерман в колонке для РЕН ТВ.

Появившиеся на открытой пять дней назад фотовыставке "Тридцать лет со дня событий в Вильнюсе в январе 1991 года. Правда и вымысел" документы и воспоминания очевидцев доказывают, что в 1990 году в Вильнюсе находились много агентов ЦРУ, в том числе и специализирующихся на проведении диверсий. Их не арестовали, отметил публицист, потому что советское хозяйство было развалено благодаря немалому количеству проблем, которые заготовили на Западе.  

Именно там устроили обвал нефтяного рынка и ввели санкции, чтобы наша страна не могла приобрести за границей то, чего у нее не было. А тем, кто занимал руководящие должности в советском государстве, добавил журналист, пообещали не препятствовать присвоению громадной собственности.

Это дорого обойдется и нынешним, и будущим поколениям россиян. Однако и теперь находится немало готовых повторно угодить в ту же ловушку Запада, не задумываясь о последствиях, передает слова публициста "Общественная служба новостей".  

Ранее новые причины распада СССР назвал соратник первого президента РФ Бориса Ельцина. К этому, по его мнению, привела неэффективность устоявшейся планово-административной системы, которая "работала до поры до времени".  

До этого автор проекта соглашения о создании СНГ указал на виновников развала Советского Союза. Приложил руку президент Михаил Горбачев, который, "обидевшись" на ГКЧП, предложил "всем честным коммунистам" выйти из партии, они сами и решившие "уйти" народные депутаты.

Полина ДОРОЖКИНА

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нет не могла процветать.
сгнила потому что.
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