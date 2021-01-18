Праздновать нечего: в МИД РФ оценили новую команду Байдена

Праздновать нечего: в МИД РФ оценили новую команду Байдена
Джо Байден. Фото: James DeSalvo/The Photo Access/www.globallookpress.com
Рассчитывать на нормализацию отношений с Вашингтоном нашей стране не приходится

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался по поводу нового хозяина Белого дома и людей, которыми окружает себя Джо Байден. По словам дипломата, причин "пить шампанское" у России нет, однако и тревожиться из-за непредсказуемости – тоже.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства напомнил, что ряд лиц, назначенных Байденом на высокие посты, Москве уже хорошо знаком.

Например, позиция Виктории Нуланд по России прекрасно известна. Политик вскоре станет замгоссекретаря США. Так что сюрпризов ждать не приходится, как и улучшения российско-американских отношений. Уже сейчас в команде Байдена отчетливо раздаются голоса о необходимости сдерживать Россию и обеспечивать доминирование Америки.

Лавров призвал трезво оценивать ситуацию – американцы будут делать все для укрепления собственного могущества, однако в вопросах, где им не обойтись без Москвы и Пекина, Вашингтон попытается договориться. Трансляцию выступления главы МИД РФ ведет телеканал RT.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
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дочка пристроена,дома все хорошо,сам на пенсии.Что еще нужно,что бы встретить старость?
Гость
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да с вами, гопотой из подворотни, никто не хочет иметь отношений.
с вами только силой санкций и НАТО можно вести диалог.
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