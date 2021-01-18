Россия выгнала двух дипломатов Нидерландов

Россия выгнала двух дипломатов Нидерландов
Фото: Yuriko Nakao/AFLO/www.globallookpress.com
Москва выразила Амстердаму протест

В декабре прошлого года Нидерланды объявили двух российских сотрудников посольства РФ в Королевстве персонами нон-грата. Сейчас Москве решила поступить зеркально и высылает двух граждан этой страны на родину. Они должны покинуть Россию в течение двух недель. 

Об этом говорится на сайте МИД России. Нидерланды обвинили россиян в том, что он вели некую деятельность, которая не совместима с их дипломатическим статусом. 

Как отметило ведомство, Амстердам прибег к своему любимому приему – необоснованному и клеветническому обвинению. Нидерланды намерено раздувают антироссийскую истерию у себя в стране, а властные круги и вовсе лишены здравого смысла. Сейчас Королевство занимает позицию, которая демонстрирует отсутствие желания контактироваться с Россией. Поэтому Москва решилась на ответный шаг, о чем было объявлено временному поверенному в делах Королевства в РФ Й. Рейнтьесу. 

Ранее сообщалось, что, по мнению голландцев, россияне якобы занимались шпионажем в высокотехнологичном секторе Нидерландов. Амстердам полагает, что ему могли нанести экономический ущерб. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

крым наш
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Гость
Достаточно взглянуть на украину, чтобы понять , что без русских никакой элементарный порядок не возможен. Только они способны холопов принудить к порядку и научить на гадить в борщ соседу
В точку
Гость
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Гость
Не понятно зачем Европа отсылает по 2 сотрудников Всех бы русских выгнали из Европы и был бы порядок
Достаточно взглянуть на украину, чтобы понять , что без русских никакой элементарный порядок не возможен. Только они способны холопов принудить к порядку и научить на гадить в борщ соседу
Гость
Ответить
Не понятно зачем Европа отсылает по 2 сотрудников Всех бы русских выгнали из Европы и был бы порядок
Гость
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Какой там у наркошей высокотехнологичный сектор в Нидерландах
Гость
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Полина Иванова-"контактироваться"-это как?
Белый бычок
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Ну, что еще могут делать россияне, коли сами уже ничего разработать не могут? Остается только <цензура>...ть у других, чем они успешно и занимались долгие годы
Гость
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Как-то плохо это работает. Надо за одного битого двух небитых. Высылайте сразу 4-<цензура> укурков. Вот тогда дело пойдет!
николай
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долго же высылали
Гость
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если ГОСПОДЬ хочет наказать человека .он отнимает у него ум. а тут страну
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