Москва выразила Амстердаму протест

В декабре прошлого года Нидерланды объявили двух российских сотрудников посольства РФ в Королевстве персонами нон-грата. Сейчас Москве решила поступить зеркально и высылает двух граждан этой страны на родину. Они должны покинуть Россию в течение двух недель.

Об этом говорится на сайте МИД России. Нидерланды обвинили россиян в том, что он вели некую деятельность, которая не совместима с их дипломатическим статусом.

Как отметило ведомство, Амстердам прибег к своему любимому приему – необоснованному и клеветническому обвинению. Нидерланды намерено раздувают антироссийскую истерию у себя в стране, а властные круги и вовсе лишены здравого смысла. Сейчас Королевство занимает позицию, которая демонстрирует отсутствие желания контактироваться с Россией. Поэтому Москва решилась на ответный шаг, о чем было объявлено временному поверенному в делах Королевства в РФ Й. Рейнтьесу.

Ранее сообщалось, что, по мнению голландцев, россияне якобы занимались шпионажем в высокотехнологичном секторе Нидерландов. Амстердам полагает, что ему могли нанести экономический ущерб.