Любое решение теперь грозит потерей иностранных партнеров

Развитие ситуации вокруг украинского завода авиадвигателей "Мотор Сич" становится с каждым днем все хуже для Киева. На прошлой неделе США объявили о санкциях в отношении китайской компании Skyrizon, обвинив ее в действиях, угрожающих американской нацбезопасности. Для Украины важно, что Skyrizon является владельцем 56% акций "Мотор Сич".

Из-за продажи "Мотор Сич" китайцам Киев оказался сейчас на распутье, отмечает украинский эксперт Международного центра перспективных исследований Людмила Филюк. Вовлечение Китая в оборонную промышленность Незалежной блокирует ей путь в НАТО. С другой стороны, отказ от сделки станет ударом по бюджету и репутации Украины.

"Именно китайские инвестиции позволили заводу продолжать работу после запрета экспорта продукции в Россию",

– приводит "Апостроф" слова эксперта. Кроме того, заблокировав сделку по "Мотор Сич" с китайской стороной, Киев идет на "сознательное нарушение" Соглашения об инвестициях между Украиной и КНР от 1992 года.

В сентябре 2020 г. юристы китайской компании уведомили Минюст Украины о намерении взыскать штраф в размере $3,5 млрд за ущемление прав, предусмотренных украино-китайским соглашением. В декабре иск был передан в международный арбитраж.

По оценке китайских аналитиков, Киев, стремясь угодить Вашингтону, своими руками уничтожил последний шанс украинской промышленности остаться на плаву. После внесения китайского инвнстора "Мотор Сич" в санкционный список США Киев и вовсе оказался загнан в угол – какое бы ни было принято решение по "Мотор Сич", найдется сторона, которая останется недовольна и отыграется на Украине.