Киев намерен использовать Навального в борьбе против Москвы

Киев намерен использовать Навального в борьбе против Москвы
Алексей Навальный. Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/www.globallookpress.com
Незалежная вернулась к теме лишения российских депутатов полномочий в ПАСЕ

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы планирует инициировать обсуждение вопроса полномочий российских депутатов в ПАСЕ из-за задержания в Москве оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила глава украинской депутации в организации Мария Мезенцева на своей странице в "Фейсбук".

Напомним, в прошедшую пятницу комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека пригласил берлинского пациента принять участие в заседании 19 января, посвященном его якобы отравлению, как утверждают официальные власти ФРГ, неким биологическим ядом типа "Новичок".

В Киеве предположили, что ввиду задержания Навального в России и назначенного на 29 января суда блогер не сможет присутствовать в Ассамблее.

"Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент, для дальнейших шагов касательно обсуждений (urgent debates) и обжалований полномочий РФ, основываясь в том числе на этих событиях", – написала пани Мезенцева.

Господин Навальный вернулся накануне из Германии, где от проходил лечение, в Россию. Оппозиционера задержали прямо в аэропорту Шереметьево во время прохождения паспортного контроля. Как отметили в ФСИН, теперь суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за "злостных нарушений" режима условного заключения.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Давно надо было этого Иуду пребрать.
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