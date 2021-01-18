В России нашли способ расширения территорий

В России нашли способ расширения территорий
Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Политолог призвал к проведению нового референдума

Автономные республики, а также регионы с компактным проживанием представителей различных национальностей, могли проголосовать за выход или сохранение своей территории в составе Советского Союза на самостоятельной основе, заявил политолог Вардан Багдасарян.

По словам специалиста, подобное решение позволило бы избежать множественных конфликтов, которые возникли на постсоветском пространстве. На сегодняшний день вопрос о проведении подобного референдума все еще можно вынести на всеобщее голосование, уверен спикер.

"Если рассуждать, исходя из принятого в 1990 году решения, то установленную процедуру нарушили. При выходе республик из состава Советского Союза существуют автономии, которые должны проголосовать отдельно. То же самое касается территорий компактного проживания", – заявил Багдасарян в эфире ютуб-канала "Белрусинфо".

Специалист добавил, что при наличии такого компактного проживания многочисленным русским должны были предоставить право на голосование о своей дальнейшей судьбе. Однако это правило нарушали повсеместно, убежден спикер.

"Отсюда все проблемы с горячими точками, включая Крым, Донбасс, Южную Осетию и Абхазию. Если бы все было решено, то конфликтов могло бы и не возникнуть. Полагаю, что надо вернуться к этому вопросу", – выразил мнение специалист.

Ранее бывший глава Министерства экономики России Андрей Нечаев назвал новые причины распада Советского Союза.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Проходящий мимо фсбшный урод, так и не удаливший пятна Новичка с трусов Навального.
Как наркоман не может без дозы, так имперская Россия не без расширения и прироста территорий, а россияне не могут без вассалов.
А сами то вы не хотите быть чьими то вассалами?
Изучить белорусский язык в качестве госсударственного, перенести столицу из Москвы в Минск что бы не было людей двух сортов, разпальцованых москвичей и всех остальных, как было при СССР
Или слабо?
А навязывать свою мафиозную, олицейскую госсударственность значит не слабо!
А РУССКИЙ УЧИ-ПРИГОДИТСЯ.ХОТЯ БЫ ПИСАТЬ ПРАВИЛЬНО.
Николай Кондаков
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Нашли ещё один способ будоражить народы. Да уймитесь Вы друзья вам что мало земли в матушки России? Или мы так и норовим испытать все виды оружия арсенала Россия, то бишь полномасштабную войну для оправдания тупика в котором попали?
Проходящий мимо фсбшный урод, так и не удаливший пятна Новичка с трусов Навального.
Ответить
Как наркоман не может без дозы, так имперская Россия не без расширения и прироста территорий, а россияне не могут без вассалов.
А сами то вы не хотите быть чьими то вассалами?
Изучить белорусский язык в качестве госсударственного, перенести столицу из Москвы в Минск что бы не было людей двух сортов, разпальцованых москвичей и всех остальных, как было при СССР
Или слабо?
А навязывать свою мафиозную, олицейскую госсударственность значит не слабо!
крым наш
Ответить
Каждый эксперД свою пургу несет
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