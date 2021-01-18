Байден спасет российско-американский договор о СНВ-3

Байден спасет российско-американский договор о СНВ-3
Джо Байден. Фото: Moines 2020 Edward M. PioRoda/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Команда избранного главы Штатов намерена также вернуться в программу по открытому небу

Новая администрация США при президенте Джо Байдене изменит курс покидающего Белый дом республиканца Дональда Трампа в вопросах контроля над вооружениями. Об этом заявил бывший посол Штатов на Украине, старший научный сотрудник Брукингского института и научный сотрудник Стэнфордского университета Стивен Пайфер.

По его словам, администрация Байдена продлит российско-американский Договор о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3.

"Я полагаю, что она будет также пересматривать  вопрос о Договоре по отрытому небу и рассмотрит вопрос о возвращении в этот договор", – цитирует "Московский комсомолец" американца.

Пайфер считает, что несмотря на сегодняшние сложности в диалоге между Москвой и Вашингтоном, Овальный кабинет будет исходить из необходимости иметь хоть какие-нибудь ограничители, чтобы "как-то регулировать соперничество" и наших двух держав, а также НАТО и России.

"И это будет очень отличаться от той позиции по контролю над вооружениям, которую занимала прежняя администрация", – подчеркнул Пайфер.

Ранее в понедельник, 18 января, глава МИД РФ Сергей Лавров также высказался на тему продления СНВ-3, действия которого заканчиваются 5 февраля 2021 года. Министр назвал ситуацию в сфере контроля над вооружениями "совершенно ненормальной". По его словам, в Москве все время слышат, что с приходом Байдена диалог по этому вопросу возобновится. На Смоленской площади ждут конкретных предложений со стороны Вашингтона, передают РИА "Новости".


Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Обделался уже маразматик, че то быстро, хотел же войны, крови. Говъом изошел в итоге.
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