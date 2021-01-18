В Киеве оценили план по возведению перехода как реалистичный

Власти Украины выделят средства на строительство моста через реку Днестр. Транспортный переход станет частью новой автомагистрали, которая соединит Киев и Кишинев. Об этом сообщил замруководителя Офиса президента Незалежной Игорь Жовква.

Он отметил, что к реализации проекта Украина приступает немедленно. Новая дорога позволит добраться из одной столицы в другую на машине за пять часов.

"Финансирование строительства этого моста будет осуществляться за счет государственного бюджета Украины", – подчеркнул представитель главы государства.

Пан Жовква назвал проект вполне реалистичным, как и выделение денег на него, "осталось только его выполнить", передает украинский "Интерфакс".

О строительстве моста через Днестр киевский режим говорит уже несколько лет. В правительстве страны в 2018 г. выражали надежды на кооперацию в данном вопросе с европейскими партнерами.

