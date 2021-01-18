Штаты ударят по российскому судну и его владельцу уже завтра, 19 января

Власти США намереваются обложить санкциями российский трубоукладчик "Фортуну" в связи с его участием в строительстве "Северного потока-2". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на деловое издание Bloomberg.

Отмечается, что наше судно в декабре прошлого года работало на достройке немецкого участка проекта на Балтике. Тогда "Фортуна" уложила 2,6 км труб у берегов Германии.

Предполагается, что эта же платформа будет задействована в строительстве отрезка в экономической зоне Дании вблизи острова Борнхольм. Во всяком случае, Копенгаген в конце 2020 г. выдал разрешение "Фортуне" работать в своих водах.

В свою очередь, немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники пишет, что американская дубина в отношении нашего трубоукладчика и его владельца -компании "КВТ-Рус" будет занесена уже во вторник, 19 января.

По данным газеты, Штаты уже объявили о своем решении правительство Германии и других партнеров в Европе. Таким образом, впервые американцы не только угрожают санкциями, но и в действительности их вводят.

"Мы продолжим предпринимать все необходимые и разумные шаги для предотвращения "Северного потока-2", – сказал представитель посольства США в Берлине.



По плану оператора проекта Nord Stream 2, суда должны были начать укладывать газопровод еще 15 января, но процесс пока не разморожен. В СМИ пытаются установить истинную причину затягивания строительства. Первым "виновником" называются именно санкционное давление со стороны Вашингтона и угрозы новых рестрикций в отношении европейских компаний.

Однако сегодня стало известно, что приостановка работ на "СП-2" связана с позицией немецких экологов, которые являются ярыми противниками российской газовой трубы. Они опротестовали разрешение на строительство, выданное ранее гидрографическим агентством ФРГ.

