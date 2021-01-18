Украина выдвинула новые претензии России

Украина выдвинула новые претензии России
Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Киев снова настаивает на нарушении международного права

Выход России из Договора по открытому небу указывает на ее внешнеполитический курс, направленный на "уничтожение европейской архитектуры безопасности", а также "подрыв фундаментальных норм и принципов международного права". Так решение Москвы прокомментировали в украинском МИД.

В ведомстве обвинили Россию в нарушении договора на протяжении последних 11 лет. Согласно заявлению, зона его применения сокращалась из-за "оккупации части территорий Украины и Грузии". Киев же неоднократно призывал Москву их восстановить, добавили в министерстве.

Договор по открытому небу остается важным юридическим международным соглашением в сфере контроля над вооружениями, которое позволяет государствам-участникам наблюдать за территорией друг друга с помощью полетов, напомнили в Киеве. За последние пять лет Украина осуществила 50 наблюдательных полетов и приняла на своей территории 53 миссии, в том числе и в декабре 2018 года после конфликта в Керченском проливе, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины.

Россия вышла из Договора по открытому небу 15 января. Причиной стало отсутствие продолжения диалога с США. Норвегию такое решение напугало.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

В России нашли способ расширения территорий

Политолог призвал к проведению нового референдума

При Байдене между Россией и США возможна ядерная война - эксперт

Властям РФ посоветовали вести себя со Штатами по примеру Советского Союза

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей