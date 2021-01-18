Сын экс-премьера получил должность в администрации Путина

Глава государства повысил в должности 39-летнего Павла Фрадкова

Сын бывшего премьер-министра РФ Михаила Фрадкова Павел Фрадков назначен первым заместителем управляющего делами президента. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Фрадкова Павла Михайловича первым заместителем управляющего делами президента РФ", – говорится в указе.

Младший Фрадков с мая 2015 г. занимал должность замуправляющего делами президента.



Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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