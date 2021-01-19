В кабмине скептически оценили идею подачи воды в Крым из Днепра

В кабмине скептически оценили идею подачи воды в Крым из Днепра
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Надеяться на благосклонность украинцев не приходится

Заместитель министра экономразвития высказался по поводу перспективы восстановления водоснабжения Крымского полуострова силами Незалежной. По мнению Сергея Назарова, рассчитывать на подобное могут только авантюристы.

Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что в ближайшее время украинцы точно не вернут потоки воды на территорию полуострова. Сейчас главная задача федеральных и местных властей – поэтапно реализовывать проект по налаживанию водоснабжения Крыма.

Так в беседе с журналистами РИА "Новости" Назаров ответил на вопрос, обсуждается ли на высоком уровне шанс вернуть водные ресурсы в Крым из Днепра. До того, как украинцы перекрыли канал, воды этой реки обеспечивали до 85% потребностей на полуострове.

К слову, накануне глава Крымской республики Сергей Аксенов призвал не ждать чудес с водоснабжением на полуострове.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
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Задача снабжения Крыма водой уже решается, плюс ко всему есть уже решение о строительстве опреснителей, строительство которых начнется уже в январе.
Гость
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Барыги, бюрократы-аристократы в априори создать и построить ни чего не смогут. Ну или преступную группу для для созидания бюджетных средств.
Гость
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Надо построит несколько мощьных опреснителей воды. В Туркменистане с давных времени используется такая установка.
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