Трамп перед уходом сделал гадость России

Трамп перед уходом сделал гадость России
Дональд Трамп. Фото: Kevin Dietsch - Pool via CNP/CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Поле сотрудничества Москвы и Вашингтона еще более сократилось

США больше не смогут закупать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и их компоненты в странах, угрожающих американской безопасности. Соответствующий указ издал покидающий пост главы Белого дома Дональд Трамп. К числу таких стран он отнес и Россию.

По словам Трампа, дроны обладают "огромным потенциалом" для применения в различных ситуациях, в том числе для сбора данных. Этим могут воспользоваться "иностранные противники" США. Поэтому закупать у них беспилотники или детали к ним опасно.

"Политика США заключается в предотвращении использования денег налогоплательщиков для приобретения БПЛА, которые представляют неприемлемые риски и производятся иностранными противниками",

говорится в указе. К числу противников США, помимо России, Трамп отнес КНДР, Иран, Китай, а также "любую иностранную территорию или организацию", деятельность которых признана в США вредоносной.

Запрет касается как прямых закупок беспилотников, так и сделок с участием третьей стороны, уточняет URA.RU. Финансировать иностранные компании, производящие оборудование для дронов, американцам теперь тоже запрещено.

Трамп дорабатывает в качестве президента США последние дни. 20 января в должность вступает Джо Байден. При желании он может отменить все распоряжения, отданные предшественником и еще не вступившие в силу.

Как стало известно накануне, 19 января могут быть объявлены новые санкции США в отношении российского проекта "Северный поток-2".

Николай ВИКТОРОВ

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Старый пенс
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Да мы им их и при желании вряд ли продавали, самим пока не хватает.
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