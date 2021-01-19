Выкрала ноутбук с тайнами США для разведчиков РФ: американцы схватили участницу штурма Капитолия

Выкрала ноутбук с тайнами США для разведчиков РФ: американцы схватили участницу штурма Капитолия
Фото: Liu Jie/Xinhua/www.globallookpress.com
Женщину арестовали в Пенсильвании

История с ноутбуком спикера парламента США Нэнси Пелоси, который якобы выкрали для передачи российской разведке, набирает обороты. Сегодня стало известно, что наполовину осуществившую "коварный" план женщину задержали.

Журналисты издания Hill выяснили, что спецоперация по захвату воровки была проведена на территории американского штата Пенсильвания.

Напомним, ранее в СМИ активно обсуждалось расследование, которое начали правоохранители из ФБР по делу о краже ноутбука высокопоставленной американки Пелоси. По некоторым данным, женщина по имени Райли Джун Уильямс вынесла технику из кабинета спикера во время штурма Капитолия. Позже она якобы собиралась отдать ноутбук приятелю из России, который должен был продать устройство нашим разведчикам. Однако довести свой план до конца женщина не успела.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
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есть проблему высасывают из пальца, а эту высасывают из ноутбука, что в целом хорошее начало...
Гость
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зачем вообще обсуждать этот пиндосский кал?)))
Гость
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Передача ценного трофея была сорвана, потому что Песков забыл покормить стереовещание, и Путин не смог прилететь на встречу с агентом
Гость
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Пиздеъь чистой воды, обычное мародерство выставили за шпионаж
Гость
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бред сивой кобылы
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